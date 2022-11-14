https://crimea.ria.ru/20221114/dietolog-rasskazala-o-profilaktike-raka-s-pomoschyu-granata-1125350054.html
Диетолог рассказала о профилактике рака с помощью граната
Диетолог рассказала о профилактике рака с помощью граната - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Диетолог рассказала о профилактике рака с помощью граната
Гранат – один из самых красивых и недооцененных в рационе человека плодов. Высокое содержание витаминов в его семенах способствует профилактике вирусных и... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-14T07:36
2022-11-14T07:36
2022-11-13T13:20
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Гранат – один из самых красивых и недооцененных в рационе человека плодов. Высокое содержание витаминов в его семенах способствует профилактике вирусных и онкологических заболеваний. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.Она напомнила, что гранат содержит большое количество витамина C, микроэлементов и антиоксидантов. Регулярное употребление этих плодов оказывает общеукрепляющее действие на организм."Гранат издавна считался сильным антиоксидантом. Он является профилактическим средством против различных простудных заболеваний, так как укрепляет иммунитет, оказывает омолаживающее действие и препятствует развитию онкологических заболеваний", – приводит слова эксперта "Москва 24".Кроме того, содержащиеся в зернышках и косточках граната пищевые волокна улучшают работу желудочно-кишечного тракта и способствуют очищению толстого кишечника.Несмотря на всю пользу, для употребления граната есть противопоказания. Нутрициолог рекомендует исключить его из рациона питания людей с хроническими эрозивными и язвенными заболеваниями ЖКТ."Также существует такое заболевание, как дивертикулит кишечника (воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике – ред.). Людям с подобной проблемой есть гранат с косточками противопоказано", – предупредила Русакова.Ранее профессор и диетолог Гинзбург оценил пользу и вред вегетарианства и веганства.
https://crimea.ria.ru/20220928/nazvan-kofeynyy-sekret-zdorovya-1124644155.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество, здоровье, совет эксперта
Диетолог рассказала о профилактике рака с помощью граната
Диетолог Русакова рассказала о пользе граната в борьбе с простудой и онкологией
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Гранат – один из самых красивых и недооцененных в рационе человека плодов. Высокое содержание витаминов в его семенах способствует профилактике вирусных и онкологических заболеваний. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
Она напомнила, что гранат содержит большое количество витамина C, микроэлементов и антиоксидантов. Регулярное употребление этих плодов оказывает общеукрепляющее действие на организм.
"Гранат издавна считался сильным антиоксидантом. Он является профилактическим средством против различных простудных заболеваний, так как укрепляет иммунитет, оказывает омолаживающее действие и препятствует развитию онкологических заболеваний", – приводит слова эксперта "Москва 24"
.
Кроме того, содержащиеся в зернышках и косточках граната пищевые волокна улучшают работу желудочно-кишечного тракта и способствуют очищению толстого кишечника.
Несмотря на всю пользу, для употребления граната есть противопоказания. Нутрициолог рекомендует исключить его из рациона питания людей с хроническими эрозивными и язвенными заболеваниями ЖКТ.
"Также существует такое заболевание, как дивертикулит кишечника (воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике – ред.). Людям с подобной проблемой есть гранат с косточками противопоказано", – предупредила Русакова.