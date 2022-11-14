https://crimea.ria.ru/20221114/dietolog-rasskazala-o-profilaktike-raka-s-pomoschyu-granata-1125350054.html

Диетолог рассказала о профилактике рака с помощью граната

Диетолог рассказала о профилактике рака с помощью граната - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Диетолог рассказала о профилактике рака с помощью граната

Гранат – один из самых красивых и недооцененных в рационе человека плодов. Высокое содержание витаминов в его семенах способствует профилактике вирусных и... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-14T07:36

2022-11-14T07:36

2022-11-13T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Гранат – один из самых красивых и недооцененных в рационе человека плодов. Высокое содержание витаминов в его семенах способствует профилактике вирусных и онкологических заболеваний. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.Она напомнила, что гранат содержит большое количество витамина C, микроэлементов и антиоксидантов. Регулярное употребление этих плодов оказывает общеукрепляющее действие на организм."Гранат издавна считался сильным антиоксидантом. Он является профилактическим средством против различных простудных заболеваний, так как укрепляет иммунитет, оказывает омолаживающее действие и препятствует развитию онкологических заболеваний", – приводит слова эксперта "Москва 24".Кроме того, содержащиеся в зернышках и косточках граната пищевые волокна улучшают работу желудочно-кишечного тракта и способствуют очищению толстого кишечника.Несмотря на всю пользу, для употребления граната есть противопоказания. Нутрициолог рекомендует исключить его из рациона питания людей с хроническими эрозивными и язвенными заболеваниями ЖКТ."Также существует такое заболевание, как дивертикулит кишечника (воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике – ред.). Людям с подобной проблемой есть гранат с косточками противопоказано", – предупредила Русакова.Ранее профессор и диетолог Гинзбург оценил пользу и вред вегетарианства и веганства.

https://crimea.ria.ru/20220928/nazvan-kofeynyy-sekret-zdorovya-1124644155.html

https://crimea.ria.ru/20220827/vrachi-nazvali-chudo-travu-ot-vsekh-bolezney-1124306672.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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