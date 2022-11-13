https://crimea.ria.ru/20221113/vsu-poteryali-za-sutki-bolee-100-voennykh-na-kupyanskom-napravlenii-1125351145.html
ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.11.2022
ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении
Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, потери ВСУ за сутки на Купянском направлении... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T15:07
2022-11-13T15:07
2022-11-13T15:07
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125139270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00f365ad33df326e78dba8850ebae557.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 110 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР.
https://crimea.ria.ru/20221113/rossiyskie-voyska-polnostyu-osvobodili-poselok-mayorsk-v-donbasse-1125351007.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125139270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83ad66aac55015ac26185825ad9a86d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении
Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 110 военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 110 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР.
"Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - уточнил представитель ведомства.