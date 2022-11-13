https://crimea.ria.ru/20221113/vsu-poteryali-za-sutki-bolee-100-voennykh-na-kupyanskom-napravlenii-1125351145.html

ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении

ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.11.2022

ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении

Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, потери ВСУ за сутки на Купянском направлении... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T15:07

2022-11-13T15:07

2022-11-13T15:07

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 110 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР.

https://crimea.ria.ru/20221113/rossiyskie-voyska-polnostyu-osvobodili-poselok-mayorsk-v-donbasse-1125351007.html

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2022

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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков