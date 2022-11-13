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ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 13.11.2022
ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении
Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, потери ВСУ за сутки на Купянском направлении... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T15:07
2022-11-13T15:07
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 110 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР.
https://crimea.ria.ru/20221113/rossiyskie-voyska-polnostyu-osvobodili-poselok-mayorsk-v-donbasse-1125351007.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении

Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении составили до 110 военных

15:07 13.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска успешно отразили атаки подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, потери ВСУ за сутки на Купянском направлении составили до 110 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР. В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
14:56
Российские войска полностью освободили поселок Майорск в Донбассе
Кроме того, в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР.
"Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - уточнил представитель ведомства.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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Заголовок открываемого материала
15:07ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении
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