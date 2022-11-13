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ВС РФ отбросили ВСУ к исходному рубежу на Красно-Лиманском направлении - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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ВС РФ отбросили ВСУ к исходному рубежу на Красно-Лиманском направлении
ВС РФ отбросили ВСУ к исходному рубежу на Красно-Лиманском направлении - РИА Новости Крым, 13.11.2022
ВС РФ отбросили ВСУ к исходному рубежу на Красно-Лиманском направлении
Российские войска отразили две атаки украинских военных на Красно-Лиманском направлении, отбросив подразделения ВСУ к исходному рубежу, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T15:21
2022-11-13T15:21
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отразили две атаки украинских военных на Красно-Лиманском направлении, отбросив подразделения ВСУ к исходному рубежу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР ротная тактическая группа ВСУ, усиленная формированиями иностранных наемников, безуспешно атаковали позиции российских войск одновременно с трех направлений.
https://crimea.ria.ru/20221113/vsu-poteryali-za-sutki-bolee-100-voennykh-na-kupyanskom-napravlenii-1125351145.html
https://crimea.ria.ru/20221113/rossiyskie-voyska-polnostyu-osvobodili-poselok-mayorsk-v-donbasse-1125351007.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВС РФ отбросили ВСУ к исходному рубежу на Красно-Лиманском направлении

МО: ВС России отбросили ВСУ к исходному рубежу на Красно-Лиманском направлении

15:21 13.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВДВ РФ
Военнослужащий ВДВ РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отразили две атаки украинских военных на Красно-Лиманском направлении, отбросив подразделения ВСУ к исходному рубежу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
15:07
ВСУ потеряли за сутки более 100 военных на Купянском направлении
Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР ротная тактическая группа ВСУ, усиленная формированиями иностранных наемников, безуспешно атаковали позиции российских войск одновременно с трех направлений.
"Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля", – уточнил представитель военного ведомства.
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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