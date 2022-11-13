ВС РФ отбросили ВСУ к исходному рубежу на Красно-Лиманском направлении

"На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.