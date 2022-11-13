ВС РФ отбросили ВСУ к исходному рубежу на Красно-Лиманском направлении
МО: ВС России отбросили ВСУ к исходному рубежу на Красно-Лиманском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска отразили две атаки украинских военных на Красно-Лиманском направлении, отбросив подразделения ВСУ к исходному рубежу, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"На Красно-Лиманском направлении активными действиями российских войск отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики. Ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
Также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР ротная тактическая группа ВСУ, усиленная формированиями иностранных наемников, безуспешно атаковали позиции российских войск одновременно с трех направлений.
"Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля", – уточнил представитель военного ведомства.