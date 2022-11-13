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ВКС России уничтожили украинский арсенал в Черкасской области - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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ВКС России уничтожили украинский арсенал в Черкасской области
ВКС России уничтожили украинский арсенал в Черкасской области - РИА Новости Крым, 13.11.2022
ВКС России уничтожили украинский арсенал в Черкасской области
Воздушно-космические силы России поразили арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины в Черкасской области, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T15:36
2022-11-13T15:36
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России поразили арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины в Черкасской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины", - сообщил Конашенков на брифинге в воскресенье.Также авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 183-х районах.Кроме того, в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.В районе населенного пункта Новотроицкое ДНР уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.Под Запорожьем уничтожены три американские артиллерийские системы М777, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.В районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР.
https://crimea.ria.ru/20221113/rossiyskie-voyska-polnostyu-osvobodili-poselok-mayorsk-v-donbasse-1125351007.html
https://crimea.ria.ru/20221113/v-rossii-rabotayut-nad-uvelicheniem-ploschadi-porazheniya-tos-solntsepek-1125349615.html
https://crimea.ria.ru/20221112/ekspert-sokraschenie-voennoy-pomoschi-ukraine--obschaya-tendentsiya-1125338501.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
ВКС России уничтожили украинский арсенал в Черкасской области

МО: ВКС России уничтожили арсенал с авиационными средствами поражения в Черкасской области

15:36 13.11.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России поразили арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины в Черкасской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины", - сообщил Конашенков на брифинге в воскресенье.
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Также авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 183-х районах.
Кроме того, в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
В районе населенного пункта Новотроицкое ДНР уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
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Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, а также перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS в Херсонской области и ЛНР.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь Конашенков
 
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