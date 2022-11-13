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Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани
Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани
Российский мотоциклист-экстремал Михаил Блюменфельд разбился насмерть, упав со скалы в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T13:29
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кубань
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российский мотоциклист-экстремал Михаил Блюменфельд разбился насмерть, упав со скалы в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.Видео происшествия опубликовано в социальных сетях и Telegram-каналах. Во время движения на мотоцикле по опасному участку склона мужчина остановился, но не удержал равновесие, упал с питбайка на землю и покатился вниз по крутому откосу скалы.От полученных травм Блюменфельд скончался. Его гибель подтвердили друзья и близкие байкера, а также его супруга. У Михаила Блюменфельда остались двое детей.Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Новороссийску, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
https://crimea.ria.ru/20220808/v-krymu-muzhchina-sorvalsya-s-17-metrovoy-skaly-v-chashu-lyubvi-1124100223.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
кубань, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани

Мотоциклист-экстремал упал со скалы и разбился насмерть в Абрау-Дюрсо, начата проверка

13:29 13.11.2022 (обновлено: 13:36 13.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российский мотоциклист-экстремал Михаил Блюменфельд разбился насмерть, упав со скалы в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
Видео происшествия опубликовано в социальных сетях и Telegram-каналах. Во время движения на мотоцикле по опасному участку склона мужчина остановился, но не удержал равновесие, упал с питбайка на землю и покатился вниз по крутому откосу скалы.
От полученных травм Блюменфельд скончался. Его гибель подтвердили друзья и близкие байкера, а также его супруга. У Михаила Блюменфельда остались двое детей.
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Новороссийску, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
"По данному факту в дежурной части Управления МВД России по городу Новороссийску материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
 
КубаньПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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