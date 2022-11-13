https://crimea.ria.ru/20221113/mototsiklist-pogib-posle-padeniya-so-skaly-na-kubani-1125350204.html

Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани

Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани

Российский мотоциклист-экстремал Михаил Блюменфельд разбился насмерть, упав со скалы в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T13:29

2022-11-13T13:29

2022-11-13T13:36

кубань

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российский мотоциклист-экстремал Михаил Блюменфельд разбился насмерть, упав со скалы в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.Видео происшествия опубликовано в социальных сетях и Telegram-каналах. Во время движения на мотоцикле по опасному участку склона мужчина остановился, но не удержал равновесие, упал с питбайка на землю и покатился вниз по крутому откосу скалы.От полученных травм Блюменфельд скончался. Его гибель подтвердили друзья и близкие байкера, а также его супруга. У Михаила Блюменфельда остались двое детей.Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Новороссийску, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

https://crimea.ria.ru/20220808/v-krymu-muzhchina-sorvalsya-s-17-metrovoy-skaly-v-chashu-lyubvi-1124100223.html

кубань

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)