https://crimea.ria.ru/20221113/mototsiklist-pogib-posle-padeniya-so-skaly-na-kubani-1125350204.html
Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани
Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани
Российский мотоциклист-экстремал Михаил Блюменфельд разбился насмерть, упав со скалы в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T13:29
2022-11-13T13:29
2022-11-13T13:36
кубань
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российский мотоциклист-экстремал Михаил Блюменфельд разбился насмерть, упав со скалы в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.Видео происшествия опубликовано в социальных сетях и Telegram-каналах. Во время движения на мотоцикле по опасному участку склона мужчина остановился, но не удержал равновесие, упал с питбайка на землю и покатился вниз по крутому откосу скалы.От полученных травм Блюменфельд скончался. Его гибель подтвердили друзья и близкие байкера, а также его супруга. У Михаила Блюменфельда остались двое детей.Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Новороссийску, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
https://crimea.ria.ru/20220808/v-krymu-muzhchina-sorvalsya-s-17-metrovoy-skaly-v-chashu-lyubvi-1124100223.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кубань, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Мотоциклист погиб после падения со скалы на Кубани
Мотоциклист-экстремал упал со скалы и разбился насмерть в Абрау-Дюрсо, начата проверка
13:29 13.11.2022 (обновлено: 13:36 13.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Российский мотоциклист-экстремал Михаил Блюменфельд разбился насмерть, упав со скалы в поселке Абрау-Дюрсо под Новороссийском.
Видео происшествия опубликовано в социальных сетях и Telegram-каналах. Во время движения на мотоцикле по опасному участку склона мужчина остановился, но не удержал равновесие, упал с питбайка на землю и покатился вниз по крутому откосу скалы.
От полученных травм Блюменфельд скончался. Его гибель подтвердили друзья и близкие байкера, а также его супруга. У Михаила Блюменфельда остались двое детей.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Новороссийску, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
"По данному факту в дежурной части Управления МВД России по городу Новороссийску материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.