https://crimea.ria.ru/20221113/fitnes-trener-nazvala-pravila-trenirovok-na-ulitse-dlya-tekh-komu-za-50-1125341691.html

Фитнес-тренер назвала правила тренировок на улице для тех, кому за 50

Фитнес-тренер назвала правила тренировок на улице для тех, кому за 50 - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Фитнес-тренер назвала правила тренировок на улице для тех, кому за 50

С наступлением холодов людям старшего возраста не стоит активно заниматься спортом на улице, но совсем отменять активность на свежем воздухе тоже не следует... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T08:27

2022-11-13T08:27

2022-11-13T08:27

зож

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. С наступлением холодов людям старшего возраста не стоит активно заниматься спортом на улице, но совсем отменять активность на свежем воздухе тоже не следует. Правила тренировок на улице для тех, кому за 50 в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислила практикующий фитнес-тренер Виктория Витковская.Такие прогулки можно и нужно сопровождать несложными упражнениями. Важно выбрать нагрузку по своему состоянию. Начинать путь Витковская советует легкой разминкой возле лавочки у дома: левой рукой нужно взяться за ее край, и стоя медленно поднимать и опускать правое колено, после сменить руку и ногу. Второе упражнение можно выполнять даже сидя. Поставьте ногу на пятку, слегка приподнимаете над поверхностью пола и опускаете на носок — это очень хорошо влияет на икроножные мышцы и запускает процесс жиросжигания.А вот интенсивные движения на улице в прохладную погоду не рекомендованы, в том числе это касается бега. Лучше небольшая проходка быстрым шагом. При этом дышать надо носом, задерживая дыхание на несколько секунд, выдыхать ртом, втягивая живот на выдохе. Положительный эффект от таких занятий будет больше, если заниматься не в одиночку, а в группе: коллективные занятия способствуют повышению настроения. Это происходит из-за выброса гормона окситоцина, который вырабатывается в процессе дружеского общения. По словам тренера, это особенно важный гормон для хорошего самочувствия людей старшего возраста.Ранее Витковская объяснила, в чем польза йоги и духовных практик. Они позволяют людям сохранять внутреннее равновесие и принимать решения, опираясь на себя.

https://crimea.ria.ru/20220412/yoga--chto-nuzhno-znat-pered-tem-kak-nachat-1122914599.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зож, здоровье