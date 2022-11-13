https://crimea.ria.ru/20221113/fitnes-trener-nazvala-pravila-trenirovok-na-ulitse-dlya-tekh-komu-za-50-1125341691.html
Фитнес-тренер назвала правила тренировок на улице для тех, кому за 50
Фитнес-тренер назвала правила тренировок на улице для тех, кому за 50 - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Фитнес-тренер назвала правила тренировок на улице для тех, кому за 50
С наступлением холодов людям старшего возраста не стоит активно заниматься спортом на улице, но совсем отменять активность на свежем воздухе тоже не следует... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T08:27
2022-11-13T08:27
2022-11-13T08:27
зож
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. С наступлением холодов людям старшего возраста не стоит активно заниматься спортом на улице, но совсем отменять активность на свежем воздухе тоже не следует. Правила тренировок на улице для тех, кому за 50 в эфире радио "Спутник в Крыму" перечислила практикующий фитнес-тренер Виктория Витковская.Такие прогулки можно и нужно сопровождать несложными упражнениями. Важно выбрать нагрузку по своему состоянию. Начинать путь Витковская советует легкой разминкой возле лавочки у дома: левой рукой нужно взяться за ее край, и стоя медленно поднимать и опускать правое колено, после сменить руку и ногу. Второе упражнение можно выполнять даже сидя. Поставьте ногу на пятку, слегка приподнимаете над поверхностью пола и опускаете на носок — это очень хорошо влияет на икроножные мышцы и запускает процесс жиросжигания.А вот интенсивные движения на улице в прохладную погоду не рекомендованы, в том числе это касается бега. Лучше небольшая проходка быстрым шагом. При этом дышать надо носом, задерживая дыхание на несколько секунд, выдыхать ртом, втягивая живот на выдохе. Положительный эффект от таких занятий будет больше, если заниматься не в одиночку, а в группе: коллективные занятия способствуют повышению настроения. Это происходит из-за выброса гормона окситоцина, который вырабатывается в процессе дружеского общения. По словам тренера, это особенно важный гормон для хорошего самочувствия людей старшего возраста.Ранее Витковская объяснила, в чем польза йоги и духовных практик. Они позволяют людям сохранять внутреннее равновесие и принимать решения, опираясь на себя.
https://crimea.ria.ru/20220412/yoga--chto-nuzhno-znat-pered-tem-kak-nachat-1122914599.html
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зож, здоровье
Фитнес-тренер назвала правила тренировок на улице для тех, кому за 50
Фитнес-тренер Витковкая назвала правильные упражнения для людей старшего возраста
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым.
С наступлением холодов людям старшего возраста не стоит активно заниматься спортом на улице, но совсем отменять активность на свежем воздухе тоже не следует. Правила тренировок на улице для тех, кому за 50 в эфире радио "Спутник в Крыму"
перечислила практикующий фитнес-тренер Виктория Витковская.
"Те, кто следит за своей физической формой, особенно после 50 лет, понимают, что прогулка спокойным шагом на свежем воздухе полезна даже в умеренно прохладную погоду. Просто следует одеваться по погоде, но многослойно, так, чтобы снять что-то из вещей, если станет жарко. Главное, защищать поясничный отдел, обязателен головной убор", - говорит фитнес-тренер.
Такие прогулки можно и нужно сопровождать несложными упражнениями. Важно выбрать нагрузку по своему состоянию. Начинать путь Витковская советует легкой разминкой возле лавочки у дома: левой рукой нужно взяться за ее край, и стоя медленно поднимать и опускать правое колено, после сменить руку и ногу. Второе упражнение можно выполнять даже сидя. Поставьте ногу на пятку, слегка приподнимаете над поверхностью пола и опускаете на носок — это очень хорошо влияет на икроножные мышцы и запускает процесс жиросжигания.
"Для верхней части корпуса тоже есть хорошее и не сложное упражнение: представьте, что у вас огромная львиная грива и ее нужно расчесывать. Вы берете две воображаемые расчески, высоко поднимаете руки и начинаете расчесывать эту гриву, заводя руки за спину. Такого рода упражнения тоже хорошо выполнять на улице тем, кому за 50", - продолжает эксперт.
А вот интенсивные движения на улице в прохладную погоду не рекомендованы, в том числе это касается бега. Лучше небольшая проходка быстрым шагом. При этом дышать надо носом, задерживая дыхание на несколько секунд, выдыхать ртом, втягивая живот на выдохе. Положительный эффект от таких занятий будет больше, если заниматься не в одиночку, а в группе: коллективные занятия способствуют повышению настроения. Это происходит из-за выброса гормона окситоцина, который вырабатывается в процессе дружеского общения. По словам тренера, это особенно важный гормон для хорошего самочувствия людей старшего возраста.
Ранее Витковская объяснила
, в чем польза йоги и духовных практик. Они позволяют людям сохранять внутреннее равновесие и принимать решения, опираясь на себя.