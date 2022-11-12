https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-iz-grada-atakuet-donetsk-za-polchasa-vypuscheno-44-rakety-1125344479.html

ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты

ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты - РИА Новости Крым, 12.11.2022

ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты

Украинские войска выпустили за полчаса по Донецку 44 ракеты из "Града". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T16:29

2022-11-12T16:29

2022-11-12T16:18

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска выпустили за полчаса по Донецку 44 ракеты из "Града". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Спустя девять минут из этого же населенного пункта были выпущены еще 12 ракет, под обстрел попал Куйбышевский район Донецка. И еще через несколько минут по городу ударили еще 10 ракет.В 15:45 СЦКК сообщил, что по территории Киевского и Куйбышевского районов выпущено еще 12 ракет из РСЗО БМ-21 "Град". Людей просят соблюдать осторожность и не покидать укрытий.Ранее в субботу мэр Донецка сообщил, что в результате обстрелов ВСУ повреждены несколько частных домов и четыре автомобиля.

донецкая народная республика (днр)

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2022

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всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), происшествия