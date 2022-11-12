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ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты
ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты - РИА Новости Крым, 12.11.2022
ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты
Украинские войска выпустили за полчаса по Донецку 44 ракеты из "Града". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T16:29
2022-11-12T16:18
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска выпустили за полчаса по Донецку 44 ракеты из "Града". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Спустя девять минут из этого же населенного пункта были выпущены еще 12 ракет, под обстрел попал Куйбышевский район Донецка. И еще через несколько минут по городу ударили еще 10 ракет.В 15:45 СЦКК сообщил, что по территории Киевского и Куйбышевского районов выпущено еще 12 ракет из РСЗО БМ-21 "Град". Людей просят соблюдать осторожность и не покидать укрытий.Ранее в субботу мэр Донецка сообщил, что в результате обстрелов ВСУ повреждены несколько частных домов и четыре автомобиля.
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), происшествия
ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты

Украинские войска выпустили за полчаса по Донецку 44 ракеты из "Града"

16:29 12.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк Показательные выступления военнослужащих отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота
 Показательные выступления военнослужащих отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Украинские войска выпустили за полчаса по Донецку 44 ракеты из "Града". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"10 украинских ракет из РСЗО " Град" попали по территории Киевского района. Их выпустили в 15:13 из Карловки", - написал он в своем Telegram-канале.
Спустя девять минут из этого же населенного пункта были выпущены еще 12 ракет, под обстрел попал Куйбышевский район Донецка. И еще через несколько минут по городу ударили еще 10 ракет.
В 15:45 СЦКК сообщил, что по территории Киевского и Куйбышевского районов выпущено еще 12 ракет из РСЗО БМ-21 "Град". Людей просят соблюдать осторожность и не покидать укрытий.
Ранее в субботу мэр Донецка сообщил, что в результате обстрелов ВСУ повреждены несколько частных домов и четыре автомобиля.
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Происшествия
 
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