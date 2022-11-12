https://crimea.ria.ru/20221112/vs-rf-unichtozhili-chetyre-punkta-upravleniya-i-dva-sklada-vsu-1125343914.html
ВС РФ уничтожили четыре пункта управления и два склада ВСУ
ВС РФ уничтожили четыре пункта управления и два склада ВСУ - РИА Новости Крым, 12.11.2022
ВС РФ уничтожили четыре пункта управления и два склада ВСУ
ВС России уничтожили четыре пункта управления и два склада боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T15:15
2022-11-12T15:15
2022-11-12T15:15
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ВС России уничтожили четыре пункта управления и два склада боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что в числе уничтоженных пунктов управления ВСУ – объекты под Гавриловкой, Александровкой Херсонской области, а также Жовтневом Николаевской области и Чернещиной Харьковской области.Также уничтожены 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236 районах.Помимо этого, противник лишился двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы американского производства.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы под Кругляковкой Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США. В районе Ясной Поляны Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.За сутки ПВО сбито шесть беспилотников под Новой Тарасовкой Харьковской области, Петровским, Кирилловкой ДНР и Чистопольем Запорожской области."Перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Новая Каховка, Новая Маячка Херсонской области и Волноваха Донецкой Народной Республики", – подытожили в Министерстве обороны.
https://crimea.ria.ru/20221112/dlya-evakuatsii-iz-zaporozhskoy-oblasti-net-prichin--zayavlenie-balitskogo-1125343348.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
ВС РФ уничтожили четыре пункта управления и два склада ВСУ
Минобороны: ВС РФ уничтожили четыре пункта управления, склады вооружения и техники ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ВС России уничтожили четыре пункта управления и два склада боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что в числе уничтоженных пунктов управления ВСУ – объекты под Гавриловкой, Александровкой Херсонской области, а также Жовтневом Николаевской области и Чернещиной Харьковской области.
Также уничтожены 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236 районах.
Помимо этого, противник лишился двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы американского производства.
"В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. В районе города Варваровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ. В районе населенного пункта Песчаное Харьковской области уничтожен склад вооружения и военной техники", – уточнили в ведомстве.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы под Кругляковкой Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США. В районе Ясной Поляны Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.
За сутки ПВО сбито шесть беспилотников под Новой Тарасовкой Харьковской области, Петровским, Кирилловкой ДНР и Чистопольем Запорожской области.
"Перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Новая Каховка, Новая Маячка Херсонской области и Волноваха Донецкой Народной Республики", – подытожили в Министерстве обороны.