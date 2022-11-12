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В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок
В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок - РИА Новости Крым, 12.11.2022
В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок
В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в пресс-службе минсельхоза Крыма. РИА Новости Крым, 12.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в пресс-службе минсельхоза Крыма.Торговля проходит с утра и до 14:00 по улицам Киевская (№ 177) Севастопольская (80/3), Кечкеметская/Бела Куна."Сейчас сбор урожая в активной фазе - убирают поздние овощи и фрукты. Поэтому картофель, свеклу, морковь и многое другое на прилавки попадает буквально с грядки. А еще здесь можно купить свежее мясо, рыбу, молочную продукцию, крупы, яйца, выпечку, копчености и многое другое по ценам производителей, то есть на 15-20% дешевле, чем на рынке", - подчеркнули в министерстве.Следующая большая ярмарка состоится через неделю - 19 ноября.Всего с начала года в Крыму проведено больше 14 тысяч ярмарочных мероприятий, на которых реализовали около 20 тысяч тонн сельхозпродукции.
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городская среда, крым, общество, сельское хозяйство
В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок

Ноябрьский марафон ярмарок стартовал в Симферополе

12:41 12.11.2022
 
© Сергей МальгавкоВойна с погодой за урожай: к чему готовятся крымские фермеры
Война с погодой за урожай: к чему готовятся крымские фермеры
© Сергей Мальгавко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в пресс-службе минсельхоза Крыма.
"С самого утра на традиционных локациях работает первая из трех ярмарок в этом месяце. Организовано 172 торговых места. Фермеры планируют реализовать больше 90 тоннпродукции", - говорится в сообщении.
Торговля проходит с утра и до 14:00 по улицам Киевская (№ 177) Севастопольская (80/3), Кечкеметская/Бела Куна.
"Сейчас сбор урожая в активной фазе - убирают поздние овощи и фрукты. Поэтому картофель, свеклу, морковь и многое другое на прилавки попадает буквально с грядки. А еще здесь можно купить свежее мясо, рыбу, молочную продукцию, крупы, яйца, выпечку, копчености и многое другое по ценам производителей, то есть на 15-20% дешевле, чем на рынке", - подчеркнули в министерстве.
Следующая большая ярмарка состоится через неделю - 19 ноября.
Всего с начала года в Крыму проведено больше 14 тысяч ярмарочных мероприятий, на которых реализовали около 20 тысяч тонн сельхозпродукции.
 
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