https://crimea.ria.ru/20221112/v-simferopole-startoval-noyabrskiy-marafon-selkhozyarmarok-1125342853.html

В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок

В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок - РИА Новости Крым, 12.11.2022

В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок

В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в пресс-службе минсельхоза Крыма. РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T12:41

2022-11-12T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в пресс-службе минсельхоза Крыма.Торговля проходит с утра и до 14:00 по улицам Киевская (№ 177) Севастопольская (80/3), Кечкеметская/Бела Куна."Сейчас сбор урожая в активной фазе - убирают поздние овощи и фрукты. Поэтому картофель, свеклу, морковь и многое другое на прилавки попадает буквально с грядки. А еще здесь можно купить свежее мясо, рыбу, молочную продукцию, крупы, яйца, выпечку, копчености и многое другое по ценам производителей, то есть на 15-20% дешевле, чем на рынке", - подчеркнули в министерстве.Следующая большая ярмарка состоится через неделю - 19 ноября.Всего с начала года в Крыму проведено больше 14 тысяч ярмарочных мероприятий, на которых реализовали около 20 тысяч тонн сельхозпродукции.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, крым, общество, сельское хозяйство