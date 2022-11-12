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В ноябре население Земли достигнет восьми млрд человек

В ноябре население Земли достигнет восьми млрд человек - РИА Новости Крым, 12.11.2022

В ноябре население Земли достигнет восьми млрд человек

К середине ноября население Земли может достигнуть 8 миллиардов человек. Об этом со ссылкой на доклад ООН за 2022 года и данные статистического сайта... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T18:45

2022-11-12T18:45

2022-11-12T17:29

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. К середине ноября население Земли может достигнуть 8 миллиардов человек. Об этом со ссылкой на доклад ООН за 2022 года и данные статистического сайта Worldometers.info пишет "Коммерсант".Так, по данным Worldometers.info, по состоянию на 12 ноября 2022 года в мире проживает 7 миллиардов 999 миллионов 487 человек. На момент написания материала, количество родившихся на планете людей за сутки составило более 250 тысяч человек.Своего первого миллиарда население Земли достигло к началу XIX века, сообщают в издании. Число жителей было удвоено в последующие 120 лет.При этом в ООН прогнозируют, что к 2050 году на Земле будет жить 9,7 млрд человек, а к 2100-му — 10,4 млрд. Из этого следует, что рост населения будет постепенно замедляться. Так, в 2020 году (впервые за 70 лет) этот показатель составил менее 1%.Вместе с тем, эксперты ожидают, что в ближайшие десятилетия будет расти продолжительность жизни и доля пожилого населения планеты.Также они называют страны, которые будут лидировать с точки зрения прироста населения. До 50% рождаемости на период до 2050 года придется на Индию, Египет, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Нигерию, Филиппины и Танзанию.Ожидается, что численность населения будет снижаться и в России, а к 2050 году она покинет топ-10 стран-лидеров по этому показателю.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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