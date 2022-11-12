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В ноябре население Земли достигнет восьми млрд человек
В ноябре население Земли достигнет восьми млрд человек - РИА Новости Крым, 12.11.2022
В ноябре население Земли достигнет восьми млрд человек
К середине ноября население Земли может достигнуть 8 миллиардов человек. Об этом со ссылкой на доклад ООН за 2022 года и данные статистического сайта... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T18:45
2022-11-12T18:45
2022-11-12T17:29
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. К середине ноября население Земли может достигнуть 8 миллиардов человек. Об этом со ссылкой на доклад ООН за 2022 года и данные статистического сайта Worldometers.info пишет "Коммерсант".Так, по данным Worldometers.info, по состоянию на 12 ноября 2022 года в мире проживает 7 миллиардов 999 миллионов 487 человек. На момент написания материала, количество родившихся на планете людей за сутки составило более 250 тысяч человек.Своего первого миллиарда население Земли достигло к началу XIX века, сообщают в издании. Число жителей было удвоено в последующие 120 лет.При этом в ООН прогнозируют, что к 2050 году на Земле будет жить 9,7 млрд человек, а к 2100-му — 10,4 млрд. Из этого следует, что рост населения будет постепенно замедляться. Так, в 2020 году (впервые за 70 лет) этот показатель составил менее 1%.Вместе с тем, эксперты ожидают, что в ближайшие десятилетия будет расти продолжительность жизни и доля пожилого населения планеты.Также они называют страны, которые будут лидировать с точки зрения прироста населения. До 50% рождаемости на период до 2050 года придется на Индию, Египет, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Нигерию, Филиппины и Танзанию.Ожидается, что численность населения будет снижаться и в России, а к 2050 году она покинет топ-10 стран-лидеров по этому показателю.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире
В ноябре население Земли достигнет восьми млрд человек
В ноябре 2022 года население Земли достигнет 8 млрд человек и продолжит увеличиваться
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым.
К середине ноября население Земли может достигнуть 8 миллиардов человек. Об этом со ссылкой на доклад ООН за 2022 года и данные статистического сайта Worldometers.info пишет
"Коммерсант".
Так, по данным Worldometers.info
, по состоянию на 12 ноября 2022 года в мире проживает 7 миллиардов 999 миллионов 487 человек. На момент написания материала, количество родившихся на планете людей за сутки составило более 250 тысяч человек.
Своего первого миллиарда население Земли достигло к началу XIX века, сообщают в издании. Число жителей было удвоено в последующие 120 лет.
"Основной рост числа живущих на Земле людей пришелся на XX век, в течение которого на фоне снижения смертности и увеличения продолжительности жизни численность населения увеличилась с 1,65 до 6 млрд. Седьмой миллиард был набран всего за 12 лет – с 1999 до 2011 года", – говорится в статье.
При этом в ООН прогнозируют, что к 2050 году на Земле будет жить 9,7 млрд человек, а к 2100-му — 10,4 млрд. Из этого следует, что рост населения будет постепенно замедляться. Так, в 2020 году (впервые за 70 лет) этот показатель составил менее 1%.
Вместе с тем, эксперты ожидают, что в ближайшие десятилетия будет расти продолжительность жизни и доля пожилого населения планеты.
Также они называют страны, которые будут лидировать с точки зрения прироста населения. До 50% рождаемости на период до 2050 года придется на Индию, Египет, Пакистан, Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Нигерию, Филиппины и Танзанию.
"Среди регионов мира самый большой рост будут демонстрировать страны Африки к югу от Сахары. Население этого региона удвоится между 2022-м и 2050-м. Рост населения Европы и Северной Америки сменится сокращением во второй половине 2030-х на фоне низкой рождаемости", – констатирует "Коммерсант".
Ожидается, что численность населения будет снижаться и в России, а к 2050 году она покинет топ-10 стран-лидеров по этому показателю.