https://crimea.ria.ru/20221112/prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1125328769.html
Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Прогноз погоды в Крыму на субботу
В выходные дни в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T00:01
2022-11-12T00:01
2022-11-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Ночью утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +13…+15.По данным гидрометцентра России, в Ялте, Алуште без осадков, переменная облачность, ночью до +10, днем +14.В Евпатории ночью термометры покажут до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13. Дождей не ожидается.В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо, ночью +6..8, днем +11…12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20221111/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1125319041.html
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды для Крыма на субботу, 12 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в субботу и в воскресенье ночью +1…+6, на побережье до +10, днем +9…+14", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +12...+14.
В Севастополе переменная облачность. Ночью утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +13…+15.
По данным гидрометцентра России, в Ялте, Алуште без осадков, переменная облачность, ночью до +10, днем +14.
В Евпатории ночью термометры покажут до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13. Дождей не ожидается.
В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо, ночью +6..8, днем +11…12 градусов.