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Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Прогноз погоды в Крыму на субботу
В выходные дни в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T00:01
2022-11-12T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Ночью утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +13…+15.По данным гидрометцентра России, в Ялте, Алуште без осадков, переменная облачность, ночью до +10, днем +14.В Евпатории ночью термометры покажут до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13. Дождей не ожидается.В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо, ночью +6..8, днем +11…12 градусов.
https://crimea.ria.ru/20221111/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1125319041.html
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды для Крыма на субботу, 12 ноября

00:01 12.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В выходные дни в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в субботу и в воскресенье ночью +1…+6, на побережье до +10, днем +9…+14", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +12...+14.
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 19:31Радио "Спутник в Крыму"
Какой будет погода в Крыму на выходных
В Севастополе переменная облачность. Ночью утром местами туман. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +13…+15.
По данным гидрометцентра России, в Ялте, Алуште без осадков, переменная облачность, ночью до +10, днем +14.
В Евпатории ночью термометры покажут до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13. Дождей не ожидается.
В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо, ночью +6..8, днем +11…12 градусов.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 ноября
22:03Главные события и заявления дня: 11 ноября
21:51В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр
21:32Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников
21:19Кому повысят зарплату с нового года
20:58Севастополь лишился земли на 4 млн рублей из-за подлога в правительстве
20:36В сейме Польши требуют от украинцев осудить ОУН-УПА*
20:18Эксперт заявил о серьезной дилемме для США в вопросе Украины
19:57К поискам дельфинов из Севастополя подключилась Кубань
19:43Пять лет тюрьмы за рецидив: поправка в закон о запрете пропаганды ЛГБТ
19:31Какой будет погода в Крыму на выходных
19:13Что будет дальше после отвода войск из Херсона – прогноз эксперта
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17:52Обрушено два пролета Антоновского моста в Херсоне 0:14
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