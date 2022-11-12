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Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке
Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате удара со стороны ВСУ по Новой Каховке. Об этом со ссылкой на главу Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T18:44
2022-11-12T18:44
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате удара со стороны ВСУ по Новой Каховке. Об этом со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.По его словам, один из снарядов, выпущенных по городу украинской стороной, попал в район православного храма. В этот момент там шла служба.Леонтьев уточнил, что вывоз мирных жителей с территории района продолжается. Ранее в субботу украинские войска обстреляли центральные районы города Новая Каховка.
https://crimea.ria.ru/20221112/administratsiya-kakhovskogo-rayona-pokidaet-zonu-na-levom-beregu-dnepra-1125346183.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке

Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке - власти

18:44 12.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате удара со стороны ВСУ по Новой Каховке. Об этом со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.
По его словам, один из снарядов, выпущенных по городу украинской стороной, попал в район православного храма. В этот момент там шла служба.
"На этот момент достоверно известно об одном [погибшем] <...> нашем мирном жителе, трех раненых", - заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
Леонтьев уточнил, что вывоз мирных жителей с территории района продолжается. Ранее в субботу украинские войска обстреляли центральные районы города Новая Каховка.
Повседневная жизнь в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
18:05
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