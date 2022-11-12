https://crimea.ria.ru/20221112/odin-chelovek-pogib-i-troe-raneny-pri-udare-vsu-po-novoy-kakhovke-1125346497.html
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке
Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате удара со стороны ВСУ по Новой Каховке. Об этом со ссылкой на главу Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T18:44
2022-11-12T18:44
2022-11-12T18:44
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате удара со стороны ВСУ по Новой Каховке. Об этом со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.По его словам, один из снарядов, выпущенных по городу украинской стороной, попал в район православного храма. В этот момент там шла служба.Леонтьев уточнил, что вывоз мирных жителей с территории района продолжается. Ранее в субботу украинские войска обстреляли центральные районы города Новая Каховка.
https://crimea.ria.ru/20221112/administratsiya-kakhovskogo-rayona-pokidaet-zonu-na-levom-beregu-dnepra-1125346183.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке
Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке - власти