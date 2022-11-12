https://crimea.ria.ru/20221112/odin-chelovek-pogib-i-troe-raneny-pri-udare-vsu-po-novoy-kakhovke-1125346497.html

Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке

Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Новой Каховке

Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате удара со стороны ВСУ по Новой Каховке. Об этом со ссылкой на главу Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T18:44

2022-11-12T18:44

2022-11-12T18:44

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате удара со стороны ВСУ по Новой Каховке. Об этом со ссылкой на главу Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.По его словам, один из снарядов, выпущенных по городу украинской стороной, попал в район православного храма. В этот момент там шла служба.Леонтьев уточнил, что вывоз мирных жителей с территории района продолжается. Ранее в субботу украинские войска обстреляли центральные районы города Новая Каховка.

https://crimea.ria.ru/20221112/administratsiya-kakhovskogo-rayona-pokidaet-zonu-na-levom-beregu-dnepra-1125346183.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия