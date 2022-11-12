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На Украине массовые отключения света: введены графики - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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На Украине массовые отключения света: введены графики
На Украине массовые отключения света: введены графики - РИА Новости Крым, 12.11.2022
На Украине массовые отключения света: введены графики
Веерные отключения электроэнергии будут действовать в субботу в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T09:46
2022-11-12T09:46
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Веерные отключения электроэнергии будут действовать в субботу в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".В других областях Украины отключения пока не планируются.Накануне в "Укрэнерго" после очередного удара по энергетической инфраструктуре сообщили об ухудшении в стране ситуации со светом и ввела в Киеве и четырех областях экстренные отключения.Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По всей стране ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры
украина
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
украина, специальная военная операция рф на украине
На Украине массовые отключения света: введены графики

В Киеве и семи областях Украины в субботу будут отключения электроэнергии

09:46 12.11.2022
 
© Фото: pixabayСвечи
Свечи
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Веерные отключения электроэнергии будут действовать в субботу в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
"12 ноября будут действовать плановые отключения с 00:00-24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В других областях Украины отключения пока не планируются.
Накануне в "Укрэнерго" после очередного удара по энергетической инфраструктуре сообщили об ухудшении в стране ситуации со светом и ввела в Киеве и четырех областях экстренные отключения.
Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По всей стране ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры
УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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