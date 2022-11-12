https://crimea.ria.ru/20221112/na-ukraine-massovye-otklyucheniya-sveta-vvedeny-grafiki-1125340196.html

На Украине массовые отключения света: введены графики

На Украине массовые отключения света: введены графики - РИА Новости Крым, 12.11.2022

На Украине массовые отключения света: введены графики

Веерные отключения электроэнергии будут действовать в субботу в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T09:46

2022-11-12T09:46

2022-11-12T09:46

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Веерные отключения электроэнергии будут действовать в субботу в Киеве и семи областях Украины. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".В других областях Украины отключения пока не планируются.Накануне в "Укрэнерго" после очередного удара по энергетической инфраструктуре сообщили об ухудшении в стране ситуации со светом и ввела в Киеве и четырех областях экстренные отключения.Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По всей стране ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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