https://crimea.ria.ru/20221111/novyy-udar-po-energoobektam-ukrainy-vvedeny-ekstrennye-otklyucheniya--1125322057.html

Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения

Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения

В Киеве и четырех областях Украины введены экстренные отключения света. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T12:00

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украина

экономика

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и четырех областях Украины введены экстренные отключения света. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".По информации организации, очередной удар по энергетической инфраструктуре был нанесен в ночь на пятницу.Кроме того, ночью и утром были задействованы экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Сейчас они прекращены. Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По всей стране ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры

https://crimea.ria.ru/20221111/v-vinnitskoy-oblasti-povrezhden-obekt-kriticheskoy-infrastruktury-1125317017.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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