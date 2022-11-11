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Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения
Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения
В Киеве и четырех областях Украины введены экстренные отключения света. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T12:00
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украина
экономика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и четырех областях Украины введены экстренные отключения света. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".По информации организации, очередной удар по энергетической инфраструктуре был нанесен в ночь на пятницу.Кроме того, ночью и утром были задействованы экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Сейчас они прекращены. Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По всей стране ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, экономика, специальная военная операция рф на украине
Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения

В Киеве и четырех областях Украины ввели экстренные отключения электричества

12:00 11.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве и четырех областях Украины введены экстренные отключения света. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
По информации организации, очередной удар по энергетической инфраструктуре был нанесен в ночь на пятницу.
"Из-за повреждений в электросетях ситуация в энергосистеме страны осложнилась. В настоящее время дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Кроме того, ночью и утром были задействованы экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Сейчас они прекращены. Во всех других регионах Украины продолжают действовать плановые отключения.
Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По всей стране ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры
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