https://crimea.ria.ru/20221112/kerchenskaya-pereprava-kak-khodyat-paromy-i-chto-s-pogodoy-1125342345.html

Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой

Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой

Керченская морская переправа со старта запуска паромов перевезла более 29 тысяч пассажиров и свыше 18,2 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T11:21

2022-11-12T11:21

2022-11-12T11:21

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Керченская морская переправа со старта запуска паромов перевезла более 29 тысяч пассажиров и свыше 18,2 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.По данным метеорологов, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Согласно прогнозу Росгидромета, в субботу ожидается северо-восточный, северный ветер 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +10…12, температура воды в море +9..10 градусов", - подытожили в ведомстве.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа