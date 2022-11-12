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Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой
Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой
Керченская морская переправа со старта запуска паромов перевезла более 29 тысяч пассажиров и свыше 18,2 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2022
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керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Керченская морская переправа со старта запуска паромов перевезла более 29 тысяч пассажиров и свыше 18,2 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.По данным метеорологов, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Согласно прогнозу Росгидромета, в субботу ожидается северо-восточный, северный ветер 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +10…12, температура воды в море +9..10 градусов", - подытожили в ведомстве.
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керченская паромная переправа
Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой

Керченская переправа: ситуация с трафиком и погодой на 12 ноября

11:21 12.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПалуба парома "Крым" на Керченском проливе.
Палуба парома Крым на Керченском проливе. - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Керченская морская переправа со старта запуска паромов перевезла более 29 тысяч пассажиров и свыше 18,2 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 29 670 пассажиров, 18 220 единиц автотранспорта и 1403 железнодорожных вагона. На линии работают семь паромов, они выполнили 588 рейсов", - говорится в сообщении.
По данным метеорологов, погода в районе Керченского пролива благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, в субботу ожидается северо-восточный, северный ветер 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 20-70 см, температура воздуха днем +10…12, температура воды в море +9..10 градусов", - подытожили в ведомстве.
 
Керченская паромная переправа
 
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