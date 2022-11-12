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Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока
Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T14:36
2022-11-12T14:36
2022-11-12T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Проезд автомобилей был закрыт в субботу в 4:00. Возобновление движение планировалось на 16:00, однако работы завершены раньше срока.Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали на 12 часов 8 ноября. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что был успешно произведен первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221107/na-krymskiy-most-napravlen-pervyy-300-tonnyy-prolet-dlya-montazha-1125269858.html
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крымский мост, транспорт, крым, кубань
Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока
Минтранс России: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
14:36 12.11.2022 (обновлено: 14:37 12.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Проезд автомобилей был закрыт в субботу в 4:00. Возобновление движение планировалось на 16:00, однако работы завершены раньше срока.
"Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали на 12 часов 8 ноября. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что был успешно произведен первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.