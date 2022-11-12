Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221112/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-na-poltora-chasa-ranshe-sroka-1125343477.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока
Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T14:36
2022-11-12T14:37
крымский мост
транспорт
крым
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125011904_0:50:1620:961_1920x0_80_0_0_8bf8ca00e27efb11551f395633e6075f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Проезд автомобилей был закрыт в субботу в 4:00. Возобновление движение планировалось на 16:00, однако работы завершены раньше срока.Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали на 12 часов 8 ноября. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что был успешно произведен первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221107/na-krymskiy-most-napravlen-pervyy-300-tonnyy-prolet-dlya-montazha-1125269858.html
крымский мост
крым
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125011904_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_93723654b5c975933be315c2e3bab466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, крым, кубань
Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока

Минтранс России: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

14:36 12.11.2022 (обновлено: 14:37 12.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Проезд автомобилей был закрыт в субботу в 4:00. Возобновление движение планировалось на 16:00, однако работы завершены раньше срока.
"Сегодня в 14:30 мск, на 1,5 часа раньше запланированного срока, открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
Ранее движение по Крымскому мосту приостанавливали на 12 часов 8 ноября. Тогда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что был успешно произведен первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части Крымского моста.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
На Крымский мост отправили первый 300-тонный пролет для монтажа
7 ноября, 20:13
На Крымский мост направлен первый 300-тонный пролет для монтажа — видео
 
Крымский мостТранспортКрымКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:29ВСУ из "Града" атакует Донецк: за полчаса выпущено 44 ракеты
16:13Украинский дрон сбросил взрывчатку на подстанцию РЭС в Курской области
16:06Медведев: Россия пока не использовала весь свой арсенал, всему свое время
15:31Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО
15:15ВС РФ уничтожили четыре пункта управления и два склада ВСУ
14:50РФ запретила ряду судов проход через Керченский пролив, заявили в Турции
14:36Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока
14:21Для эвакуации из Запорожской области нет причин – заявление Балицкого
13:33Запад во главе с США "нападает на Россию без ограничений" – Эрдоган
13:10В жутком ДТП на западе Крыма один человек погиб и пятеро пострадали
13:06Лекарства впрок: в России сформируют четырехмесячный запас медикаментов
12:41В Симферополе стартовал ноябрьский марафон сельхозярмарок
12:13ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов
11:43Часть Крыма в субботу осталась без воды
11:21Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой
11:07COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября
10:29Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество
10:01"Така любовь!": Людмиле Гурченко — 87
09:46На Украине массовые отключения света: введены графики
09:25Власти Херсонской области назвали новую административную столицу
Лента новостейМолния