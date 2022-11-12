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Часть Крыма в субботу осталась без воды - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Часть Крыма в субботу осталась без воды
Часть Крыма в субботу осталась без воды - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Часть Крыма в субботу осталась без воды
Аварийно-восстановительные работы проходят в субботу на сетях Крыма, в связи с чем ограничена подача воды в пяти муниципалитетах. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T11:43
2022-11-12T11:43
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проходят в субботу на сетях Крыма, в связи с чем ограничена подача воды в пяти муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".Так, из-за аварии на сетях в поселке Ленино ориентировочно до 15:00 ограничено водоснабжение улиц Пушкина (54,56,58,60,64,66), Геологическая, Кирова. Также в результате повреждения на сетях без воды осталось село Останино. Примерное время завершения работ – 14:00.Авария произошла и в Керчи – ограничено водоснабжение улиц Молодежная, Толстого, Фабричная, Дейкало. Кроме того, снижено давление и возможны перебои в поселке Партизанский, на улицах Орджоникидзе (нечетная сторона), Нестерова, Победы, Мира, Клинковского, Тенистая, Героев и прилегающих к ним.В Феодосии в связи с работами на сетях ориентировочно до 18:00 снижено давление в системе по улицам Победы (№ 2-12), Куйбышева (28-35). Организован подвоз питьевой воды.Красноперекопский филиал информирует, что еще одна авария произошла в селе Ботаническое, поэтому до 15:00 в нем не будет воды. Также ограничена подача на улицах Маяковского и Приходько в Джанкое. Специалисты рассчитывают завершить работы на этом участке к 14:00.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вода в крыму
Часть Крыма в субботу осталась без воды

Аварии и ремонты вызвали отключения воды в пяти муниципалитетах Крыма

11:43 12.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Аварийно-восстановительные работы проходят в субботу на сетях Крыма, в связи с чем ограничена подача воды в пяти муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
Так, из-за аварии на сетях в поселке Ленино ориентировочно до 15:00 ограничено водоснабжение улиц Пушкина (54,56,58,60,64,66), Геологическая, Кирова. Также в результате повреждения на сетях без воды осталось село Останино. Примерное время завершения работ – 14:00.
Авария произошла и в Керчи – ограничено водоснабжение улиц Молодежная, Толстого, Фабричная, Дейкало. Кроме того, снижено давление и возможны перебои в поселке Партизанский, на улицах Орджоникидзе (нечетная сторона), Нестерова, Победы, Мира, Клинковского, Тенистая, Героев и прилегающих к ним.
В Феодосии в связи с работами на сетях ориентировочно до 18:00 снижено давление в системе по улицам Победы (№ 2-12), Куйбышева (28-35). Организован подвоз питьевой воды.
Красноперекопский филиал информирует, что еще одна авария произошла в селе Ботаническое, поэтому до 15:00 в нем не будет воды. Также ограничена подача на улицах Маяковского и Приходько в Джанкое. Специалисты рассчитывают завершить работы на этом участке к 14:00.
 
Вода в Крыму
 
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