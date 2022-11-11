https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-vygorela-kvartira-v-zhilom-dome-1125318885.html

В Севастополе выгорела квартира в жилом доме

В Севастополе выгорела квартира в жилом доме - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Севастополе выгорела квартира в жилом доме

В Севастополе произошел пожар в квартире по улице Розы Люксембург. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T10:47

2022-11-11T10:47

2022-11-11T10:47

происшествия

севастополь

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел пожар в квартире по улице Розы Люксембург. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Севастополю."К месту выдвинулись силы МЧС России: четыре отделения пожарно-спасательных частей, автолестница, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа ГУ", – сказано в сообщении.Уточняется, что в квартире загорелись вещи, было сильное задымление. По первичной информации, погибших и пострадавших нет.Причины пожара, площадь которого составила 40 квадратных метров, и обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://crimea.ria.ru/20221108/pozhar-v-pyatietazhke-pod-simferopolem--est-postradavshiy-1125275828.html

севастополь

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2022

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происшествия, севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)