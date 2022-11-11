https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-vygorela-kvartira-v-zhilom-dome-1125318885.html
В Севастополе выгорела квартира в жилом доме
В Севастополе выгорела квартира в жилом доме - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Севастополе выгорела квартира в жилом доме
В Севастополе произошел пожар в квартире по улице Розы Люксембург. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T10:47
2022-11-11T10:47
2022-11-11T10:47
происшествия
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел пожар в квартире по улице Розы Люксембург. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Севастополю."К месту выдвинулись силы МЧС России: четыре отделения пожарно-спасательных частей, автолестница, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа ГУ", – сказано в сообщении.Уточняется, что в квартире загорелись вещи, было сильное задымление. По первичной информации, погибших и пострадавших нет.Причины пожара, площадь которого составила 40 квадратных метров, и обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://crimea.ria.ru/20221108/pozhar-v-pyatietazhke-pod-simferopolem--est-postradavshiy-1125275828.html
севастополь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Севастополе выгорела квартира в жилом доме
В Севастополе на улице Розы Люксембург горела квартира в многоквартирном доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел пожар в квартире по улице Розы Люксембург. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Севастополю.
"К месту выдвинулись силы МЧС России: четыре отделения пожарно-спасательных частей, автолестница, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа ГУ", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в квартире загорелись вещи, было сильное задымление. По первичной информации, погибших и пострадавших нет.
Причины пожара, площадь которого составила 40 квадратных метров, и обстоятельства происшествия устанавливаются.