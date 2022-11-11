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В Севастополе выгорела квартира в жилом доме - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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В Севастополе выгорела квартира в жилом доме
В Севастополе выгорела квартира в жилом доме - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Севастополе выгорела квартира в жилом доме
В Севастополе произошел пожар в квартире по улице Розы Люксембург. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Севастополю. РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T10:47
2022-11-11T10:47
происшествия
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел пожар в квартире по улице Розы Люксембург. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Севастополю."К месту выдвинулись силы МЧС России: четыре отделения пожарно-спасательных частей, автолестница, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа ГУ", – сказано в сообщении.Уточняется, что в квартире загорелись вещи, было сильное задымление. По первичной информации, погибших и пострадавших нет.Причины пожара, площадь которого составила 40 квадратных метров, и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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происшествия, севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Севастополе выгорела квартира в жилом доме

В Севастополе на улице Розы Люксембург горела квартира в многоквартирном доме

10:47 11.11.2022
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар в многоквартирном доме в Севастополе
Пожар в многоквартирном доме в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел пожар в квартире по улице Розы Люксембург. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Севастополю.
"К месту выдвинулись силы МЧС России: четыре отделения пожарно-спасательных частей, автолестница, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа ГУ", – сказано в сообщении.
Уточняется, что в квартире загорелись вещи, было сильное задымление. По первичной информации, погибших и пострадавших нет.
Причины пожара, площадь которого составила 40 квадратных метров, и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пожар в жилом доме
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ПроисшествияСевастопольМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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