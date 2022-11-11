https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-prokuratura-cherez-sud-dobivaetsya-likvidatsii-svalki--1125333998.html
В Севастополе прокуратура через суд добивается ликвидации свалки
В Севастополе прокуратура через суд добивается ликвидации свалки - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Севастополе прокуратура через суд добивается ликвидации свалки
В Севастополе природоохранная прокуратура через суд добивается от департамента городского хозяйства ликвидации свалки на площади более 200 квадратных метров. Об РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T16:57
2022-11-11T16:57
2022-11-11T16:57
прокуратура города севастополя
севастополь
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
городская среда
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СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе природоохранная прокуратура через суд добивается от департамента городского хозяйства ликвидации свалки на площади более 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Ранее на место выезжали сотрудники Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалист департамента природных ресурсов и экологии города. По результатам проверки надзорное ведомство потребовало от директора департамента городского хозяйства устранить нарушения законодательства, однако не было услышано. Пришлось идти в суд.Иск прокуратуры удовлетворен. У ответчика будет месяц на исправление ситуации после вступления решения суда в законную силу.Как пояснили РИА Новости Крым в прокуратуре, в случае, если и за отведенный срок свалку не ликвидируют, исполнительный лист будет передан в Службу судебных приставов для организации принудительного исполнения решения суда."В случае неисполнения решения суда может наступить административная и уголовная ответственность, предусмотренная законом. Потом вступает в силу статья 315 Уголовного кодекса", – пояснили в ведомстве.Согласно статье 315 УК РФ, злостное неисполнение решений суда чревато крупными штрафами, лишением права занимать определенные должности, арестом и даже лишением свободы на срок до 2 лет.Ранее сообщалось, что в Севастополе часть кладбища утонула в строительном мусоре.
https://crimea.ria.ru/20220809/v-sevastopole-firma-zaplatit-za-svalku-bolee-18-mln-rubley-uscherba-1124112751.html
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прокуратура города севастополя, севастополь, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, городская среда
В Севастополе прокуратура через суд добивается ликвидации свалки
Прокуратура Севастополя через суд добивается от горхоза ликвидации свалки
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе природоохранная прокуратура через суд добивается от департамента городского хозяйства ликвидации свалки на площади более 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
"Установлено, что в районе 5-го км Балаклавского шоссе, на принадлежащем городу земельном участке в балке Бермана, незаконно размещены отвалы грунта, шины и отходы от строительных работ. Общая площадь загрязнения составила 228 квадратных метра", – рассказали в прокуратуре.
Ранее на место выезжали сотрудники Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалист департамента природных ресурсов и экологии города. По результатам проверки надзорное ведомство потребовало от директора департамента городского хозяйства устранить нарушения законодательства, однако не было услышано. Пришлось идти в суд.
Иск прокуратуры удовлетворен. У ответчика будет месяц на исправление ситуации после вступления решения суда в законную силу.
Как пояснили РИА Новости Крым
в прокуратуре, в случае, если и за отведенный срок свалку не ликвидируют, исполнительный лист будет передан в Службу судебных приставов для организации принудительного исполнения решения суда.
"В случае неисполнения решения суда может наступить административная и уголовная ответственность, предусмотренная законом. Потом вступает в силу статья 315 Уголовного кодекса", – пояснили в ведомстве.
Согласно статье 315 УК РФ, злостное неисполнение решений суда чревато крупными штрафами, лишением права занимать определенные должности, арестом и даже лишением свободы на срок до 2 лет.