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В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду

В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду

Из-за ремонта на магистральном водоводе в Керчи и всех населенных пунктах муниципалитета во вторник на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T15:49

2022-11-11T15:49

2022-11-11T15:49

крым

керчь

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общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонта на магистральном водоводе в Керчи и всех населенных пунктах муниципалитета во вторник на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, отключение абонентов запланировано с 8 часов утра 15 ноября. В некоторых районах водоснабжение остановится полностью, в других возможно снижение давления. Возобновить подачу обещают к 8 часам утра 16 ноября.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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