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В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду
В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду
Из-за ремонта на магистральном водоводе в Керчи и всех населенных пунктах муниципалитета во вторник на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T15:49
2022-11-11T15:49
крым
керчь
вода в крыму
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонта на магистральном водоводе в Керчи и всех населенных пунктах муниципалитета во вторник на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, отключение абонентов запланировано с 8 часов утра 15 ноября. В некоторых районах водоснабжение остановится полностью, в других возможно снижение давления. Возобновить подачу обещают к 8 часам утра 16 ноября.
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду

Керченский муниципалитет на сутки останется без воды из-за ремонта магистрального водовода

15:49 11.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонта на магистральном водоводе в Керчи и всех населенных пунктах муниципалитета во вторник на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, отключение абонентов запланировано с 8 часов утра 15 ноября. В некоторых районах водоснабжение остановится полностью, в других возможно снижение давления. Возобновить подачу обещают к 8 часам утра 16 ноября.

"Населению и организациям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период времени. С 10 часов утра до 20.00 вторника будет организован подвоз питьевой воды согласно поступающим заявкам", - уточняют на предприятии.

 
КрымКерчьВода в КрымуОбществоЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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