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В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду
В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду
Из-за ремонта на магистральном водоводе в Керчи и всех населенных пунктах муниципалитета во вторник на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T15:49
2022-11-11T15:49
2022-11-11T15:49
крым
керчь
вода в крыму
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонта на магистральном водоводе в Керчи и всех населенных пунктах муниципалитета во вторник на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, отключение абонентов запланировано с 8 часов утра 15 ноября. В некоторых районах водоснабжение остановится полностью, в других возможно снижение давления. Возобновить подачу обещают к 8 часам утра 16 ноября.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, вода в крыму, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В Керчи и прилегающих населенных пунктах на сутки отключат воду
Керченский муниципалитет на сутки останется без воды из-за ремонта магистрального водовода