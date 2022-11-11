https://crimea.ria.ru/20221111/na-kerchenskoy-pereprave-deystvuet-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-tumana-1125317132.html

На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана

На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана - РИА Новости Крым, 11.11.2022

На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана

На Керченской переправе курсируют семь паромов, они перевезли в общей сложности более 29 тысяч пассажиров и десятки тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T09:44

2022-11-11T09:44

2022-11-11T09:44

керченская паромная переправа

транспорт

крым

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На Керченской переправе курсируют семь паромов, они перевезли в общей сложности более 29 тысяч пассажиров и десятки тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.По данным метеорологов, в зоне пролива и восточной части Азовского моря действуют штормовые предупреждения по туману."Согласно прогнозу Росгидромета, в пятницу ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, в первой половине дня местами туман видимостью 200-500 м, высота волн – 20-70 см. Температура воздуха днем +10…12 градусов, температура воды в море +9…10", - заключили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221110/perekrytie-krymskogo-mosta-kak-budut-khodit-poezda-1125308262.html

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кубань

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керченская паромная переправа, транспорт, крым, кубань