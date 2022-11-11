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На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана
На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана - РИА Новости Крым, 11.11.2022
На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана
На Керченской переправе курсируют семь паромов, они перевезли в общей сложности более 29 тысяч пассажиров и десятки тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T09:44
2022-11-11T09:44
керченская паромная переправа
транспорт
крым
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На Керченской переправе курсируют семь паромов, они перевезли в общей сложности более 29 тысяч пассажиров и десятки тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.По данным метеорологов, в зоне пролива и восточной части Азовского моря действуют штормовые предупреждения по туману."Согласно прогнозу Росгидромета, в пятницу ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, в первой половине дня местами туман видимостью 200-500 м, высота волн – 20-70 см. Температура воздуха днем +10…12 градусов, температура воды в море +9…10", - заключили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221110/perekrytie-krymskogo-mosta-kak-budut-khodit-poezda-1125308262.html
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керченская паромная переправа, транспорт, крым, кубань
На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана

Керченская переправа: ситуация с трафиком и погодой на 11 ноября

09:44 11.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПаром "Лаврентий" в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра.
Паром Лаврентий в Керченском проливе. Паромная переправа в Керчи возобновила работу после остановки из-за сильного ветра. - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. На Керченской переправе курсируют семь паромов, они перевезли в общей сложности более 29 тысяч пассажиров и десятки тысяч единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 29 075 пассажиров, 17 668 единиц автотранспорта и 1304 железнодорожных вагона. На линии работают семь паромов, они совокупно выполнили 565 рейсов", - говорится в сообщении.
По данным метеорологов, в зоне пролива и восточной части Азовского моря действуют штормовые предупреждения по туману.
"Согласно прогнозу Росгидромета, в пятницу ожидается северо-восточный ветер 5-10 м/с, в первой половине дня местами туман видимостью 200-500 м, высота волн – 20-70 см. Температура воздуха днем +10…12 градусов, температура воды в море +9…10", - заключили в ведомстве.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
Вчера, 12:11
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Керченская паромная переправаТранспортКрымКубань
 
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