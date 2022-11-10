Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда
Как перекрытие движения по Крымскому мосту 12 ноября отразится на графике поездов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Перекрытие движения по Крымскому мосту 12 ноября в связи с ремонтными работами не касается железнодорожного транспорта, поезда будут ходить по мосту в штатном режиме. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Накануне в Министерстве транспорта России предупредили, что движение автомобилей по Крымскому мосту снова будет приостановлено 12 ноября. Уточняется, что ограничения вводятся на 12 часов. Такая мера необходима для проведения ремонтно-восстановительных работ.
"Будет проводиться мероприятие по монтажу еще одного пролетного сооружения. Поезда, как и в прошлый раз, будут работать в штатном режиме. Паромная переправа, если будет позволять погода, тоже будет работать. Там работает семь паромов", — заверил Лукашенко.
Ранее движение по Крымскому мосту на 12 часов останавливали во вторник, 8 ноября.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.