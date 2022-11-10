https://crimea.ria.ru/20221110/perekrytie-krymskogo-mosta-kak-budut-khodit-poezda-1125308262.html

Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда

Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда

Перекрытие движения по Крымскому мосту 12 ноября в связи с ремонтными работами не касается железнодорожного транспорта, поезда будут ходить по мосту в штатном... РИА Новости Крым, 10.11.2022

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крымский мост

транспорт

крым

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Перекрытие движения по Крымскому мосту 12 ноября в связи с ремонтными работами не касается железнодорожного транспорта, поезда будут ходить по мосту в штатном режиме. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.Накануне в Министерстве транспорта России предупредили, что движение автомобилей по Крымскому мосту снова будет приостановлено 12 ноября. Уточняется, что ограничения вводятся на 12 часов. Такая мера необходима для проведения ремонтно-восстановительных работ.Ранее движение по Крымскому мосту на 12 часов останавливали во вторник, 8 ноября.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.

https://crimea.ria.ru/20221107/na-krymskiy-most-napravlen-pervyy-300-tonnyy-prolet-dlya-montazha-1125269858.html

крымский мост

крым

кубань

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крымский мост, транспорт, крым, кубань