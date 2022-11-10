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Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда
Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда
Перекрытие движения по Крымскому мосту 12 ноября в связи с ремонтными работами не касается железнодорожного транспорта, поезда будут ходить по мосту в штатном... РИА Новости Крым, 10.11.2022
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крымский мост
транспорт
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кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Перекрытие движения по Крымскому мосту 12 ноября в связи с ремонтными работами не касается железнодорожного транспорта, поезда будут ходить по мосту в штатном режиме. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.Накануне в Министерстве транспорта России предупредили, что движение автомобилей по Крымскому мосту снова будет приостановлено 12 ноября. Уточняется, что ограничения вводятся на 12 часов. Такая мера необходима для проведения ремонтно-восстановительных работ.Ранее движение по Крымскому мосту на 12 часов останавливали во вторник, 8 ноября.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221107/na-krymskiy-most-napravlen-pervyy-300-tonnyy-prolet-dlya-montazha-1125269858.html
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крымский мост, транспорт, крым, кубань
Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда

Как перекрытие движения по Крымскому мосту 12 ноября отразится на графике поездов

12:11 10.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Перекрытие движения по Крымскому мосту 12 ноября в связи с ремонтными работами не касается железнодорожного транспорта, поезда будут ходить по мосту в штатном режиме. Об этом РИА Новости Крым сообщил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Накануне в Министерстве транспорта России предупредили, что движение автомобилей по Крымскому мосту снова будет приостановлено 12 ноября. Уточняется, что ограничения вводятся на 12 часов. Такая мера необходима для проведения ремонтно-восстановительных работ.

"Будет проводиться мероприятие по монтажу еще одного пролетного сооружения. Поезда, как и в прошлый раз, будут работать в штатном режиме. Паромная переправа, если будет позволять погода, тоже будет работать. Там работает семь паромов", — заверил Лукашенко.

Ранее движение по Крымскому мосту на 12 часов останавливали во вторник, 8 ноября.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
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