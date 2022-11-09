Движение по Крымскому мосту снова ограничат
Минтранс РФ: движение транспорта по Крымскому мосту вновь ограничат 12 ноября
20:51 09.11.2022 (обновлено: 21:03 09.11.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту снова будет приостановлено 12 ноября. Об этом предупредили в Минтрансе РФ.
Уточняется, что ограничения вводятся на 12 часов. Такая мера необходима для проведения ремонтно-восстановительных работ.
"12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами", - сказано в сообщении ведомства.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее на 12 часов движение по мосту ограничивали 8 ноября.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.