https://crimea.ria.ru/20221109/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-snova-ogranichat-1125304060.html

Движение по Крымскому мосту снова ограничат

Движение по Крымскому мосту снова ограничат - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Движение по Крымскому мосту снова ограничат

Движение автомобилей по Крымскому мосту снова будет приостановлено 12 ноября. Об этом предупредили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T20:51

2022-11-09T20:51

2022-11-09T21:03

крымский мост

транспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту снова будет приостановлено 12 ноября. Об этом предупредили в Минтрансе РФ.Уточняется, что ограничения вводятся на 12 часов. Такая мера необходима для проведения ремонтно-восстановительных работ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее на 12 часов движение по мосту ограничивали 8 ноября.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.

https://crimea.ria.ru/20221108/khusnullin-nazval-datu-ustanovki-vtorogo-proleta-krymskogo-mosta-1125284190.html

крымский мост

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2022

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крымский мост, транспорт, новости