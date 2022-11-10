https://crimea.ria.ru/20221110/kreml-budet-kontrolirovat-raskhody-na-spetsoperatsiyu-1125307224.html
Кремль будет контролировать расходы на спецоперацию
Кремль будет контролировать расходы на спецоперацию - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Кремль будет контролировать расходы на спецоперацию
К пятнице Кабмин должен предоставить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T11:04
2022-11-10T11:04
2022-11-10T11:04
специальная военная операция рф на украине
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. К пятнице Кабмин должен предоставить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации. Об этом сообщается на сайте Кремля.Соответствующий перечень поручений утвердил президент по итогам совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.Срок исполнения поручения — 11 ноября 2022 года, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.Ранее премьер-министр призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС РФ.
РИА Новости Крым
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2022
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, михаил мишустин
Кремль будет контролировать расходы на спецоперацию
В Кремле заявили о намерении контролировать расходы на спецоперацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. К пятнице Кабмин должен предоставить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Соответствующий перечень поручений утвердил президент по итогам совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
"Правительству Российской Федерации представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение специальной военной операции, с учетом направления таких средств на цели обеспечения проведения указанной операции", - говорится перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 11 ноября 2022 года, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.
Ранее премьер-министр призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС РФ.