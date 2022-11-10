https://crimea.ria.ru/20221110/kreml-budet-kontrolirovat-raskhody-na-spetsoperatsiyu-1125307224.html

Кремль будет контролировать расходы на спецоперацию

Кремль будет контролировать расходы на спецоперацию - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Кремль будет контролировать расходы на спецоперацию

К пятнице Кабмин должен предоставить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации. Об этом сообщается РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T11:04

2022-11-10T11:04

2022-11-10T11:04

специальная военная операция рф на украине

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. К пятнице Кабмин должен предоставить предложения по контролю за расходованием средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации. Об этом сообщается на сайте Кремля.Соответствующий перечень поручений утвердил президент по итогам совещания с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.Срок исполнения поручения — 11 ноября 2022 года, ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.Ранее премьер-министр призвал максимально эффективно использовать средства для помощи ВС РФ.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, михаил мишустин