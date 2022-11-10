https://crimea.ria.ru/20221110/kirilla-stremousova-pokhoronyat-v-simferopole-1125307360.html

Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе

Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе

Заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего накануне в ДТП, похоронят в пятницу в Симферополе, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T11:06

2022-11-10T11:06

2022-11-10T11:06

утраты

симферополь

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, погибшего накануне в ДТП, похоронят в пятницу в Симферополе, сообщает РИА Новости со ссылкой на его соратника.Стремоусов погиб в среду в дорожной аварии в Геническе. Трагедия произошла на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки соответственно. По информации минздрава региона, в аварии столкнулись три машины. В аварии пострадали еще два человека.Кириллу Стремоусову было 45 лет. В марте 2022 года, после того как Россия в ходе специальной военной операции установила контроль над Херсонской областью, он стал соучредителем Комитета спасения за мир и порядок. В конце апреля занял пост заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221109/stali-izvestny-podrobnosti-dtp-v-kotorom-pogib-stremousov-1125303347.html

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утраты, симферополь, херсонская область, общество