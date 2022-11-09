https://crimea.ria.ru/20221109/volodin-nazval-tri-prichiny-neudachi-demokratov-na-vyborakh-v-ssha-1125293282.html

Володин назвал три причины неудачи демократов на выборах в США

Володин назвал три причины неудачи демократов на выборах в США - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Володин назвал три причины неудачи демократов на выборах в США

Демократы теряют большинство в нижней палате Конгресса США из-за экономических проблем и внутреннего раскола в стране, а также из-за кризиса власти. Такое... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T12:42

2022-11-09T12:42

2022-11-09T12:42

сша

в мире

политика

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125293163_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_727248709136bd7532c72ae24267b114.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Демократы теряют большинство в нижней палате Конгресса США из-за экономических проблем и внутреннего раскола в стране, а также из-за кризиса власти. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Кроме того, по словам Володина, внутри американского общества образовался большой раскол, созданный самим Белым Домом, который сталкивал американцев, противопоставляя друг другу людей по расовому и религиозному принципу, политическим предпочтениям.При этом ситуацию усугубила двухпартийная система, голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов. По мнению председателя ГД, в год президентских выборов кризис власти в США еще больше усугубится, если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона.Промежуточные выборы в США проходят 8 ноября 2022 года. Голосование идет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена. Предварительные результаты подтверждают эту точку зрения.

https://crimea.ria.ru/20221107/vybory-v-kongress-ssha-chto-izmenitsya-s-pobedoy-respublikantsev-1125254172.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире, политика, вячеслав володин