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Володин назвал три причины неудачи демократов на выборах в США - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Володин назвал три причины неудачи демократов на выборах в США
Володин назвал три причины неудачи демократов на выборах в США - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Володин назвал три причины неудачи демократов на выборах в США
Демократы теряют большинство в нижней палате Конгресса США из-за экономических проблем и внутреннего раскола в стране, а также из-за кризиса власти. Такое... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T12:42
2022-11-09T12:42
сша
в мире
политика
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Демократы теряют большинство в нижней палате Конгресса США из-за экономических проблем и внутреннего раскола в стране, а также из-за кризиса власти. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Кроме того, по словам Володина, внутри американского общества образовался большой раскол, созданный самим Белым Домом, который сталкивал американцев, противопоставляя друг другу людей по расовому и религиозному принципу, политическим предпочтениям.При этом ситуацию усугубила двухпартийная система, голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов. По мнению председателя ГД, в год президентских выборов кризис власти в США еще больше усугубится, если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона.Промежуточные выборы в США проходят 8 ноября 2022 года. Голосование идет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена. Предварительные результаты подтверждают эту точку зрения.
https://crimea.ria.ru/20221107/vybory-v-kongress-ssha-chto-izmenitsya-s-pobedoy-respublikantsev-1125254172.html
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сша, в мире, политика, вячеслав володин
Володин назвал три причины неудачи демократов на выборах в США

Володин объяснил, почему сторонники Байдена терпят поражение в американских выборах

12:42 09.11.2022
 
© MARK FELIXВыборы в США. Фото AFP
Выборы в США. Фото AFP
© MARK FELIX
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Демократы теряют большинство в нижней палате Конгресса США из-за экономических проблем и внутреннего раскола в стране, а также из-за кризиса власти. Такое мнение выразил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Показатели инфляции имени Байдена побили все рекорды за последние 40 лет. Санкционная политика Вашингтона спровоцировала энергетический кризис в мире. За последние два года напечатано более 6 трлн ничем не обеспеченных долларов. Неконтролируемый рост цен ударил по простым американцам. Госдолг впервые достиг запредельных 31,2 трлн долларов — это 137% от ВВП США", - перечислил спикер российского парламента экономический блок причин.
Кроме того, по словам Володина, внутри американского общества образовался большой раскол, созданный самим Белым Домом, который сталкивал американцев, противопоставляя друг другу людей по расовому и религиозному принципу, политическим предпочтениям.
При этом ситуацию усугубила двухпартийная система, голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов. По мнению председателя ГД, в год президентских выборов кризис власти в США еще больше усугубится, если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона.
Промежуточные выборы в США проходят 8 ноября 2022 года. Голосование идет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена. Предварительные результаты подтверждают эту точку зрения.
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