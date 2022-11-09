https://crimea.ria.ru/20221109/sladkie-napitki-s-1-iyulya-nachnut-oblagat-aktsizom-1125296771.html
Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом
Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом
Комитет Госдумы по бюджету и налогам согласовал перенос с 1 января на 1 июля 2023 года введение акциза на сахаросодержащие напитки в размере семь рублей за... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T19:17
2022-11-09T19:17
2022-11-09T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Комитет Госдумы по бюджету и налогам согласовал перенос с 1 января на 1 июля 2023 года введение акциза на сахаросодержащие напитки в размере семь рублей за литр. Об этом сообщает РИА Новости.Согласно законодательным поправкам в Налоговый кодекс, подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки, "в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мед, и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка". При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна быть более 1,2%.Вместе с тем не будут облагаться акцизом специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствие с правом Евразийского экономического союза, и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, которые содержат в составе двуокись углерода.Также под акциз не попадет квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%, соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур и еще ряда составляющих. Исключением станут тонизирующие напитки и напитки с двуокисью углерода в составе.Кроме того, согласно новым правилам, сахаросодержащими напитками не будут признаваться алкоголь с долей этилового спирта более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы.
https://crimea.ria.ru/20201119/V-Rossii-predlozhili-vvesti-aktsizy-na-konditerskie-izdeliya-i-konservy-1118957075.html
https://crimea.ria.ru/20221016/chto-podorozhaet-v-rossii-posle-novogo-goda-1124908992.html
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российская федерация (россия, рф), экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Комитет Госдумы по бюджету и налогам согласовал перенос с 1 января на 1 июля 2023 года введение акциза на сахаросодержащие напитки в размере семь рублей за литр. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно законодательным поправкам в Налоговый кодекс, подакцизными станут упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды напитки, "в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мед, и количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл напитка". При этом объемная доля этилового спирта в этих напитках не должна быть более 1,2%.
Вместе с тем не будут облагаться акцизом специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствие с правом Евразийского экономического союза, и обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, которые содержат в составе двуокись углерода.
Также под акциз не попадет квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%, соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур и еще ряда составляющих. Исключением станут тонизирующие напитки и напитки с двуокисью углерода в составе.
Кроме того, согласно новым правилам, сахаросодержащими напитками не будут признаваться алкоголь с долей этилового спирта более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы.