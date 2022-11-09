https://crimea.ria.ru/20221109/peskov-otvetil-na-vopros-o-poseschenii-putinym-donbassa-1125293705.html
Песков ответил на вопрос о посещении Путиным Донбасса
Песков ответил на вопрос о посещении Путиным Донбасса - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Песков ответил на вопрос о посещении Путиным Донбасса
Президент России Владимир Путин приедет в Донбасс, когда придет время, пока конкретных планов такого визита нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T13:00
2022-11-09T13:00
2022-11-09T13:00
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приедет в Донбасс, когда придет время, пока конкретных планов такого визита нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otvetil-na-vopros-o-dalneyshem-suschestvovanii-ukrainy-1124892077.html
донецкая народная республика (днр)
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владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о посещении Путиным Донбасса
Песков: не сомневаюсь, что Путин приедет в Донбасс, когда придет время