https://crimea.ria.ru/20221109/peskov-otvetil-na-vopros-o-poseschenii-putinym-donbassa-1125293705.html

Песков ответил на вопрос о посещении Путиным Донбасса

Песков ответил на вопрос о посещении Путиным Донбасса - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Песков ответил на вопрос о посещении Путиным Донбасса

Президент России Владимир Путин приедет в Донбасс, когда придет время, пока конкретных планов такого визита нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T13:00

2022-11-09T13:00

2022-11-09T13:00

владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приедет в Донбасс, когда придет время, пока конкретных планов такого визита нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.

https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otvetil-na-vopros-o-dalneyshem-suschestvovanii-ukrainy-1124892077.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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2022

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владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, дмитрий песков