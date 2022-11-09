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Минобороны показало видео работы "Солнцепеков" по укрытиям ВСУ - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Минобороны показало видео работы "Солнцепеков" по укрытиям ВСУ
Минобороны показало видео работы "Солнцепеков" по укрытиям ВСУ - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Минобороны показало видео работы "Солнцепеков" по укрытиям ВСУ
Минобороны РФ показало кадры работы тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" по заглубленным укрытиям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T12:24
2022-11-09T12:24
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны РФ показало кадры работы тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" по заглубленным укрытиям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства."Ударные экипажи войск РХБЗ Центрального военного округа наносят выжигающие удары по противнику, скрывающемуся в заглубленных укрытиях", - говорится в комментарии к видео.Особенности применения "Солнцепеков" позволяют не считаться с фортификационными сооружениями укрепрайонов противника, так как возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты националистов, отметили в Минобороны.После поражения целей, экипажи ТОСов применяют бортовое термодымовое оборудование для скрытного покидания района огневых позиций.
https://crimea.ria.ru/20221109/na-khersonschine-nayden-zaminirovannyy-taynik-s-oruzhiem-i-boepripasami-vsu-1125292496.html
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Минобороны показало видео работы "Солнцепеков" по укрытиям ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео работы ТОС "Солнцепек" в зоне спецоперации

12:24 09.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны РФ показало кадры работы тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" по заглубленным укрытиям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
"Ударные экипажи войск РХБЗ Центрального военного округа наносят выжигающие удары по противнику, скрывающемуся в заглубленных укрытиях", - говорится в комментарии к видео.
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Особенности применения "Солнцепеков" позволяют не считаться с фортификационными сооружениями укрепрайонов противника, так как возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты националистов, отметили в Минобороны.
После поражения целей, экипажи ТОСов применяют бортовое термодымовое оборудование для скрытного покидания района огневых позиций.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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