https://crimea.ria.ru/20221109/bez-vody-na-sutki-ostanutsya-bolee-50-ulits-simferopolya-1125294553.html
Без воды на сутки останутся более 50 улиц Симферополя
Без воды на сутки останутся более 50 улиц Симферополя - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Без воды на сутки останутся более 50 улиц Симферополя
Десятки улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T21:05
2022-11-09T21:05
2022-11-09T21:05
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Десятки улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.В зону отключения попадают улицы Киевская (от площади Багрова до площади Куйбышева, Гурзуфская (частично), Тургенева, Аксакова, Фрунзе, Ленинградская, Мокроусова, Шмидта, Блюхера, Скрипниченко, Стахановцев, Крупской, Бетховена, Чайковского, Битакская, Коцюбинского, Буденного, Комсомольская, Снайперов, Федько, Фурманова, Солнечная, Лебедева, Бабушкина, Ладыгина, Щорса, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова, Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, Петровская Балка (частично), Крылова (частично), Коммунальная (частично), Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, Рухадзе (частично), Генерала Родионова (частично), а также переулки Пирогова, Юный, Щорса, Юный, Смежный, Вольный, Гравийный, Гравийный, Клинический, Ялтинский, Конечный. Кроме того, будет ограничено водоснабжение микрорайонов "Битак", Мате Залки, "Солнечная Долина".На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды, график будет размещен дополнительно.
https://crimea.ria.ru/20221105/chto-v-krymu-s-zapasami-vody-i-chego-zhdat-v-noyabre-1125236840.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, симферополь
Без воды на сутки останутся более 50 улиц Симферополя
Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Десятки улиц Симферополя на сутки останутся без воды из-за ремонта на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"По информации предприятия "Вода Крыма", в связи с производством аварийно-восстановительных работ с 06:00 10 ноября и ориентировочно до 06:00 11 ноября будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
В зону отключения попадают улицы Киевская (от площади Багрова до площади Куйбышева, Гурзуфская (частично), Тургенева, Аксакова, Фрунзе, Ленинградская, Мокроусова, Шмидта, Блюхера, Скрипниченко, Стахановцев, Крупской, Бетховена, Чайковского, Битакская, Коцюбинского, Буденного, Комсомольская, Снайперов, Федько, Фурманова, Солнечная, Лебедева, Бабушкина, Ладыгина, Щорса, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова, Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, Петровская Балка (частично), Крылова (частично), Коммунальная (частично), Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, Рухадзе (частично), Генерала Родионова (частично), а также переулки Пирогова, Юный, Щорса, Юный, Смежный, Вольный, Гравийный, Гравийный, Клинический, Ялтинский, Конечный.
Кроме того, будет ограничено водоснабжение микрорайонов "Битак", Мате Залки, "Солнечная Долина".
На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды, график будет размещен дополнительно.