https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-osudili-shkolnika-za-krazhu-u-materi-1125276678.html

В Севастополе осудили школьника за кражу у матери

В Севастополе осудили школьника за кражу у матери - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Севастополе осудили школьника за кражу у матери

В Севастополе осудили 17-летнего школьника за кражу денег у собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T12:39

2022-11-08T12:39

2022-11-08T12:39

севастополь

закон и право

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 17-летнего школьника за кражу денег у собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как выяснилось, юноша похищал деньги на протяжении месяца, доставая из хранившихся в шкафу конвертов, и тратил все на развлечения.О пропаже крупной суммы – 88 тысяч рублей в полицию сообщила мать 17-летнего школьника, сразу же заподозрив сына, который стоял на профилактическом учете. "По приговору суда подросток незамедлительно был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД России по Республике Крым", – сообщили в полиции.В ведомстве подчеркнули, что такая мера является воспитательной и профилактической."При решении вопроса о помещении несовершеннолетнего в вышеуказанные упреждения учитываются особенности личности подростка, характеристика с места учебы, тяжесть совершенного общественно-опасного деяния", – уточнили в полиции.

https://crimea.ria.ru/20220819/razboy-v-yalte-pyanyy-podrostok-s-tovarischem-napali-na-muzhchinu-1124216090.html

севастополь

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севастополь, закон и право, общество