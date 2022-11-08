Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе осудили школьника за кражу у матери - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-osudili-shkolnika-za-krazhu-u-materi-1125276678.html
В Севастополе осудили школьника за кражу у матери
В Севастополе осудили школьника за кражу у матери - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Севастополе осудили школьника за кражу у матери
В Севастополе осудили 17-летнего школьника за кражу денег у собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T12:39
2022-11-08T12:39
севастополь
закон и право
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142209_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e36ba82addce594559d2f6964dfc5ba1.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 17-летнего школьника за кражу денег у собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Как выяснилось, юноша похищал деньги на протяжении месяца, доставая из хранившихся в шкафу конвертов, и тратил все на развлечения.О пропаже крупной суммы – 88 тысяч рублей в полицию сообщила мать 17-летнего школьника, сразу же заподозрив сына, который стоял на профилактическом учете. "По приговору суда подросток незамедлительно был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД России по Республике Крым", – сообщили в полиции.В ведомстве подчеркнули, что такая мера является воспитательной и профилактической."При решении вопроса о помещении несовершеннолетнего в вышеуказанные упреждения учитываются особенности личности подростка, характеристика с места учебы, тяжесть совершенного общественно-опасного деяния", – уточнили в полиции.
https://crimea.ria.ru/20220819/razboy-v-yalte-pyanyy-podrostok-s-tovarischem-napali-na-muzhchinu-1124216090.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0f/1121142209_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_266e3f4d636a184f48de416308311088.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, закон и право, общество
В Севастополе осудили школьника за кражу у матери

В Севастополе осудили школьника за кражу денег у собственной матери

12:39 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили 17-летнего школьника за кражу денег у собственной матери. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Как выяснилось, юноша похищал деньги на протяжении месяца, доставая из хранившихся в шкафу конвертов, и тратил все на развлечения.
О пропаже крупной суммы – 88 тысяч рублей в полицию сообщила мать 17-летнего школьника, сразу же заподозрив сына, который стоял на профилактическом учете.
Было возбуждено уголовное дело по статье "кража". Согласно закону, за кражу предусмотрено наказание от штрафов и принудительных работ до лишения свободы (до 5 лет). Суд признал юношу виновным, однако принял во внимание, что он несовершеннолетний, и освободил от назначенного наказания, приняв решение поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
"По приговору суда подросток незамедлительно был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД России по Республике Крым", – сообщили в полиции.
В ведомстве подчеркнули, что такая мера является воспитательной и профилактической.
"При решении вопроса о помещении несовершеннолетнего в вышеуказанные упреждения учитываются особенности личности подростка, характеристика с места учебы, тяжесть совершенного общественно-опасного деяния", – уточнили в полиции.
Полиция в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 09:49
Разбой в Ялте: пьяный подросток с товарищем напали на мужчину
 
СевастопольЗакон и правоОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.
12:56Губернатор Севастополя объяснил "громкие звуки" стрельбами на полигоне
12:39В Севастополе осудили школьника за кражу у матери
12:18В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком
12:00Что будет с новогодними премиями в России в декабре
11:57Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший
11:47Как изменят ситуацию на Украине поставки нового вооружения - мнение
11:45Минобороны поддержало введение в школах занятий по военной подготовке
11:09Обстановка на Керченской переправе: паромы выполнили более 500 рейсов
11:00Новое поколение: перспективы и вызовы
10:38Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео
10:25Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
10:24В Севастополе отработала система ПВО – сбит беспилотник
10:13Домашний интернет и платное ТВ подорожают для россиян – эксперты
10:01Сказка в Крыму: Mriya Resort & SPA приглашает на Новый год
09:55ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне
09:40Крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции"
09:25Выплаты мобилизованным – Минобороны разъяснило порядок начислений
08:56Движение автомобилей по Крымскому мосту остановлено
08:30Искусство по-прежнему в большом долгу: Меньшикову - шестьдесят два
Лента новостейМолния