https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-moskovskiy-restavrator-reanimiroval-istoricheskuyu-nadpis-1125282862.html

В Севастополе московский реставратор "реанимировал" историческую надпись

В Севастополе московский реставратор "реанимировал" историческую надпись - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Севастополе московский реставратор "реанимировал" историческую надпись

Художник-реставратор из Москвы восстановил историческую надпись на стене одного из зданий в Севастополе. РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T17:25

2022-11-08T17:25

2022-11-08T18:01

севастополь

общество

культура

крым в истории: секреты, факты, фото

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Художник-реставратор из Москвы восстановил историческую надпись на стене одного из зданий в Севастополе. Надпись "Проверено. Мин нет" была обнаружена местными жителями на улице Суворова, на одной из стен под обвалившимся куском штукатурки. Художник Андрей Потеха отреставрировал историческую ценность абсолютно бесплатно. Реставратор уточнил: его работа заключалась в том, чтобы расчистить остатки и укрепить грунтом надпись по контуру. По его словам, в Севнаследии пообещали, что оборудуют на месте защитное стекло. "Это необходимо от намокания, выветривания, других погодных факторов. По сути, надпись и сохранилась потому, что все это время оставалась под слоем штукатурки", – заметил Потеха.Специалист убежден, что историческую ценность несет все то, что хотят сохранить люди. "Работа реставратора в том, чтобы воссоздать первозданный вид. Мы не знаем, что это будет значить через десятилетия, но память должна остаться", – подытожил художник.Как прокомментировала РИА Новости Крым руководитель Севнаследия Ирина Масликова, она очень благодарна, что мастера такого уровня отозвались на просьбу севастопольцев. В городе сотни объектов, которые нуждаются в реставрации и особенном внимании, добавила она.

https://crimea.ria.ru/20220305/v-tsentre-sevastopolya--novaya-okhrannaya-zona-chto-izmenitsya--1122587459.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, культура, крым в истории: секреты, факты, фото