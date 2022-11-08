https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-moskovskiy-restavrator-reanimiroval-istoricheskuyu-nadpis-1125282862.html
В Севастополе московский реставратор "реанимировал" историческую надпись
В Севастополе московский реставратор "реанимировал" историческую надпись - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Севастополе московский реставратор "реанимировал" историческую надпись
Художник-реставратор из Москвы восстановил историческую надпись на стене одного из зданий в Севастополе. РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T17:25
2022-11-08T17:25
2022-11-08T18:01
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крым в истории: секреты, факты, фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Художник-реставратор из Москвы восстановил историческую надпись на стене одного из зданий в Севастополе. Надпись "Проверено. Мин нет" была обнаружена местными жителями на улице Суворова, на одной из стен под обвалившимся куском штукатурки. Художник Андрей Потеха отреставрировал историческую ценность абсолютно бесплатно. Реставратор уточнил: его работа заключалась в том, чтобы расчистить остатки и укрепить грунтом надпись по контуру. По его словам, в Севнаследии пообещали, что оборудуют на месте защитное стекло. "Это необходимо от намокания, выветривания, других погодных факторов. По сути, надпись и сохранилась потому, что все это время оставалась под слоем штукатурки", – заметил Потеха.Специалист убежден, что историческую ценность несет все то, что хотят сохранить люди. "Работа реставратора в том, чтобы воссоздать первозданный вид. Мы не знаем, что это будет значить через десятилетия, но память должна остаться", – подытожил художник.Как прокомментировала РИА Новости Крым руководитель Севнаследия Ирина Масликова, она очень благодарна, что мастера такого уровня отозвались на просьбу севастопольцев. В городе сотни объектов, которые нуждаются в реставрации и особенном внимании, добавила она.
https://crimea.ria.ru/20220305/v-tsentre-sevastopolya--novaya-okhrannaya-zona-chto-izmenitsya--1122587459.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, общество, культура, крым в истории: секреты, факты, фото
В Севастополе московский реставратор "реанимировал" историческую надпись
В Севастополе отреставрировали историческую надпись, обнаруженную местными жителями
17:25 08.11.2022 (обновлено: 18:01 08.11.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Художник-реставратор из Москвы восстановил историческую надпись на стене одного из зданий в Севастополе.
Надпись "Проверено. Мин нет" была обнаружена местными жителями на улице Суворова, на одной из стен под обвалившимся куском штукатурки. Художник Андрей Потеха отреставрировал историческую ценность абсолютно бесплатно.
"Ко мне обратилась руководитель Севнаследия Ирина Масликова с просьбой посмотреть, что можно сделать. Номинально – это совсем небольшие деньги. Проблема в том, что из-за сложной отчетности и бюрократии за маленькие объекты никто не хочет браться", – рассказал художник РИА Новости Крым.
Реставратор уточнил: его работа заключалась в том, чтобы расчистить остатки и укрепить грунтом надпись по контуру. По его словам, в Севнаследии пообещали, что оборудуют на месте защитное стекло.
"Это необходимо от намокания, выветривания, других погодных факторов. По сути, надпись и сохранилась потому, что все это время оставалась под слоем штукатурки", – заметил Потеха.
Специалист убежден, что историческую ценность несет все то, что хотят сохранить люди.
"Работа реставратора в том, чтобы воссоздать первозданный вид. Мы не знаем, что это будет значить через десятилетия, но память должна остаться", – подытожил художник.
Как прокомментировала РИА Новости Крым руководитель Севнаследия Ирина Масликова, она очень благодарна, что мастера такого уровня отозвались на просьбу севастопольцев. В городе сотни объектов, которые нуждаются в реставрации и особенном внимании, добавила она.