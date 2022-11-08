https://crimea.ria.ru/20221108/novoe-pokolenie-perspektivy-i-vyzovy--1125259513.html

Новое поколение: перспективы и вызовы

Новое поколение: перспективы и вызовы - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Новое поколение: перспективы и вызовы

РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-08T11:00

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2022-11-07T11:49

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 ноября - 11.00. Эксперты - о роли молодежи в развитии КрымаПресс-конференция "Новое поколение: перспективы и вызовы".Молодежь сегодня имеет большой выбор общественно-политических направлений, которые могут стать трамплином в будущую профессиональную деятельность. Для этого в Крыму создаются молодежные программы, действуют объединения и движения, реализуются государственные меры поддержки и региональные инициативы.Участники:— председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей ЗИНЧЕНКО;— председатель Молодежного правительства Республики Крым Ян КАРАЗАН;— исполняющий обязанности руководителя ГАУ "Ресурсный центр" Наталья МАРТЫНЕЦ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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