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Новое поколение: перспективы и вызовы - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Новое поколение: перспективы и вызовы
Новое поколение: перспективы и вызовы - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Новое поколение: перспективы и вызовы
РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-08T11:00
2022-11-07T11:49
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 ноября - 11.00. Эксперты - о роли молодежи в развитии КрымаПресс-конференция "Новое поколение: перспективы и вызовы".Молодежь сегодня имеет большой выбор общественно-политических направлений, которые могут стать трамплином в будущую профессиональную деятельность. Для этого в Крыму создаются молодежные программы, действуют объединения и движения, реализуются государственные меры поддержки и региональные инициативы.Участники:— председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей ЗИНЧЕНКО;— председатель Молодежного правительства Республики Крым Ян КАРАЗАН;— исполняющий обязанности руководителя ГАУ "Ресурсный центр" Наталья МАРТЫНЕЦ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр

Новое поколение: перспективы и вызовы

11:00 08.11.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники танцевального флешмоба "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города Екатеринбурга и ветеранских организаций, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
Участники танцевального флешмоба Севастопольский вальс с участием танцевальных коллективов города Екатеринбурга и ветеранских организаций, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 ноября - 11.00. Эксперты - о роли молодежи в развитии Крыма
Пресс-конференция "Новое поколение: перспективы и вызовы".
Молодежь сегодня имеет большой выбор общественно-политических направлений, которые могут стать трамплином в будущую профессиональную деятельность. Для этого в Крыму создаются молодежные программы, действуют объединения и движения, реализуются государственные меры поддержки и региональные инициативы.
Насколько активна крымская молодежь в решении региональных и государственных вопросов? Какие сферы являются актуальными для молодых активистов? Как решаются вопросы трудоустройства начинающих специалистов? Какой вклад в развитие региона вносят молодежные движения?
Участники:
— председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей ЗИНЧЕНКО;
— председатель Молодежного правительства Республики Крым Ян КАРАЗАН;
— исполняющий обязанности руководителя ГАУ "Ресурсный центр" Наталья МАРТЫНЕЦ.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
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