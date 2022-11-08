https://crimea.ria.ru/20221108/domashniy-internet-i-platnoe-tv-podorozhayut-dlya-rossiyan--eksperty-1125271545.html
Домашний интернет и платное ТВ подорожают для россиян – эксперты
Домашний интернет и платное ТВ подорожают для россиян – эксперты - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Домашний интернет и платное ТВ подорожают для россиян – эксперты
Домашний интернет и платное телевидение в следующем году могут подорожать на 10-15%, сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса телеком-операторов,... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T10:13
2022-11-08T10:13
2022-11-08T10:13
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Домашний интернет и платное телевидение в следующем году могут подорожать на 10-15%, сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса телеком-операторов, проведенного агентством TelecomDaily.По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, тарифы на домашний интернет и платное ТВ каждый год увеличиваются на 7-15%, и 2023-й в этом плане не станет исключением."Причины роста – увеличение арендных ставок, процентов по кредитам, зарплат персонала, а главное – стоимости оборудования, значительную часть которого теперь приходится закупать по параллельному импорту", – пояснил экспертГендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что повышение цен на услуги является основным инструментом получения дополнительных средств для развития бизнеса и поддержания сетей в работоспособном состоянии.
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общество, экономика
Домашний интернет и платное ТВ подорожают для россиян – эксперты
"Известия": тарифы на домашний интернет и платное ТВ вырастут на 10-15% в следующем году
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым.
Домашний интернет и платное телевидение в следующем году могут подорожать на 10-15%, сообщают "Известия"
со ссылкой на результаты опроса телеком-операторов, проведенного агентством TelecomDaily.
Так, 41% респондентов прогнозируют рост тарифов на 10-15%, 14% операторов полагают, что услуги подорожают на 16% и более. Порядка трети опрошенных ожидают роста тарифов на 3-9%.
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, тарифы на домашний интернет и платное ТВ каждый год увеличиваются на 7-15%, и 2023-й в этом плане не станет исключением.
"Причины роста – увеличение арендных ставок, процентов по кредитам, зарплат персонала, а главное – стоимости оборудования, значительную часть которого теперь приходится закупать по параллельному импорту", – пояснил эксперт
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что повышение цен на услуги является основным инструментом получения дополнительных средств для развития бизнеса и поддержания сетей в работоспособном состоянии.