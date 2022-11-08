https://crimea.ria.ru/20221108/domashniy-internet-i-platnoe-tv-podorozhayut-dlya-rossiyan--eksperty-1125271545.html

Домашний интернет и платное ТВ подорожают для россиян – эксперты

Домашний интернет и платное ТВ подорожают для россиян – эксперты - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Домашний интернет и платное ТВ подорожают для россиян – эксперты

Домашний интернет и платное телевидение в следующем году могут подорожать на 10-15%, сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса телеком-операторов,... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T10:13

2022-11-08T10:13

2022-11-08T10:13

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Домашний интернет и платное телевидение в следующем году могут подорожать на 10-15%, сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса телеком-операторов, проведенного агентством TelecomDaily.По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, тарифы на домашний интернет и платное ТВ каждый год увеличиваются на 7-15%, и 2023-й в этом плане не станет исключением."Причины роста – увеличение арендных ставок, процентов по кредитам, зарплат персонала, а главное – стоимости оборудования, значительную часть которого теперь приходится закупать по параллельному импорту", – пояснил экспертГендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что повышение цен на услуги является основным инструментом получения дополнительных средств для развития бизнеса и поддержания сетей в работоспособном состоянии.

https://crimea.ria.ru/20221105/k-novomu-godu-podorozhaet-ryad-tovarov---ekspert-1125241183.html

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общество, экономика