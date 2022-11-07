https://crimea.ria.ru/20221107/mediki-iz-kryma-pomogli-evakuirovat-pansionat-dlya-prestarelykh-v-khersone-1125261399.html

Медики из Крыма помогли эвакуировать пансионат для престарелых в Херсоне

Медики из Крыма помогли эвакуировать пансионат для престарелых в Херсоне - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Медики из Крыма помогли эвакуировать пансионат для престарелых в Херсоне

Крымские медики помогли вывезти из Херсонской области пациентов гериатрических пансионатов, операция прошла во взаимодействии Минздрава, Минсоцзащиты и МЧС... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T13:32

2022-11-07T13:32

2022-11-07T13:33

крым в истории: секреты, факты, фото

херсонская область

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военное положение на украине

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крымские медики помогли вывезти из Херсонской области пациентов гериатрических пансионатов, операция прошла во взаимодействии Минздрава, Минсоцзащиты и МЧС России.По информации республиканского минздрава, в вывозе маломобильных граждан из пансионатов были задействованы 55 бригад скорой помощи: 51 от Крымского республиканского центра медицины катастроф и четыре от Центра экстренной медпомощи Севастополя.Сопровождали пациентов волонтеры-медики Медакадемии КФУ, студенты Керченского медколледжа и добровольцы из Севастополя.Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.

https://crimea.ria.ru/20221105/zubkov-evakuiruet-v-krym-khersonskiy-zoopark-1125246888.html

херсонская область

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в истории: секреты, факты, фото, херсонская область, новые регионы россии, военное положение на украине, общество, здравоохранение в крыму и севастополе