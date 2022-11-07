https://crimea.ria.ru/20221107/mediki-iz-kryma-pomogli-evakuirovat-pansionat-dlya-prestarelykh-v-khersone-1125261399.html
Медики из Крыма помогли эвакуировать пансионат для престарелых в Херсоне
Медики из Крыма помогли эвакуировать пансионат для престарелых в Херсоне - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Медики из Крыма помогли эвакуировать пансионат для престарелых в Херсоне
Крымские медики помогли вывезти из Херсонской области пациентов гериатрических пансионатов, операция прошла во взаимодействии Минздрава, Минсоцзащиты и МЧС... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T13:32
2022-11-07T13:32
2022-11-07T13:33
крым в истории: секреты, факты, фото
херсонская область
новые регионы россии
военное положение на украине
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/07/1125261261_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9447d98ab2bc0c822d98a40149f7adc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крымские медики помогли вывезти из Херсонской области пациентов гериатрических пансионатов, операция прошла во взаимодействии Минздрава, Минсоцзащиты и МЧС России.По информации республиканского минздрава, в вывозе маломобильных граждан из пансионатов были задействованы 55 бригад скорой помощи: 51 от Крымского республиканского центра медицины катастроф и четыре от Центра экстренной медпомощи Севастополя.Сопровождали пациентов волонтеры-медики Медакадемии КФУ, студенты Керченского медколледжа и добровольцы из Севастополя.Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.
https://crimea.ria.ru/20221105/zubkov-evakuiruet-v-krym-khersonskiy-zoopark-1125246888.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/07/1125261261_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4da467f41423a4b7ddeaefa90278f26b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым в истории: секреты, факты, фото, херсонская область, новые регионы россии, военное положение на украине, общество, здравоохранение в крыму и севастополе
Медики из Крыма помогли эвакуировать пансионат для престарелых в Херсоне
Крымские медики помогли эвакуировать из Херсона пациентов гериатрических пансионатов
13:32 07.11.2022 (обновлено: 13:33 07.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Крымские медики помогли вывезти из Херсонской области пациентов гериатрических пансионатов, операция прошла во взаимодействии Минздрава, Минсоцзащиты и МЧС России.
По информации республиканского минздрава, в вывозе маломобильных граждан из пансионатов были задействованы 55 бригад скорой помощи: 51 от Крымского республиканского центра медицины катастроф и четыре от Центра экстренной медпомощи Севастополя.
"Всего совместными усилиями из Каховского и Голопристанского гериатрических пансионатов были эвакуированы 400 человек, которых доставили на ж/д вокзал Джанкоя и отправили в Воронежскую и Ростовскую области", - рассказал министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.
Сопровождали пациентов волонтеры-медики Медакадемии КФУ, студенты Керченского медколледжа и добровольцы из Севастополя.
Власти Херсонщины ранее призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.