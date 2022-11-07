https://crimea.ria.ru/20221107/dlya-chego-v-ssha-snova-govoryat-o-russkom-vmeshatelstve-v-vybory--mnenie-1125257924.html

Для чего в США снова говорят о "русском вмешательстве" в выборы – мнение

Для чего в США снова говорят о "русском вмешательстве" в выборы – мнение - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Для чего в США снова говорят о "русском вмешательстве" в выборы – мнение

Вновь появившиеся в американских СМИ публикации о якобы имеющем место "вмешательстве" России в выборы в США является подготовкой почвы со стороны... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T10:00

2022-11-07T10:00

2022-11-07T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Вновь появившиеся в американских СМИ публикации о якобы имеющем место "вмешательстве" России в выборы в США является подготовкой почвы со стороны Демократической партии к тому, чтобы объявить результаты предстоящих выборов нелегитимными, считает политолог-американист Малек Дудаков.Ранее издание New York Times написало, что американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи заявили о якобы имеющих место попытках России вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США."Вспомнили о "вмешательстве" России неслучайно – ведь нужно заранее объяснить причины вероятного поражения Демпартии на выборах в Конгресс… Многие представители либеральной публики в США наверняка откажутся признавать легитимность предстоящих выборов", - написал Дудаков в своем Telegram-канале.По словам политолога, демократы уже давно "закатывают истерику" о том, что республиканцы якобы ограничивают избирательные права меньшинств тем, что принимают законы о контроле за избирательным процессом. Поэтому, мол, если Демпартия и проиграет, то только из-за такой политики "новой сегрегации" на выборах.В то же время, прогнозирует Дудаков, в таком случае доверие к институту выборов в американском обществе еще сильнее подорвется, и последствия этого для политической системы США будут очень негативными.Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.

https://crimea.ria.ru/20221107/vybory-v-kongress-ssha-chto-izmenitsya-s-pobedoy-respublikantsev-1125254172.html

https://crimea.ria.ru/20221102/politolog-nazval-dve-glavnye-oshibki-kollektivnogo-baydena-1125199454.html

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