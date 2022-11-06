https://crimea.ria.ru/20221106/vooruzhennye-sily-rf-unichtozhili-sklad-s-raketami-dlya-himars-i-smerch-1125252559.html
Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"
Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч" - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"
Вооруженные силы России уничтожили украинский склад хранения сотен боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T14:58
2022-11-06T14:58
2022-11-06T14:59
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский склад хранения сотен боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены пункт управления 72-й механизированной бригады, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах.Там добавили, что всего за сутки система ПВО сбила 16 беспилотников, восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда "Ольха", а также одна американская противорадиолокационная ракета HARM в зоне проведения СВО."Кроме того, в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У", — заявили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"
Вооруженные силы РФ уничтожили склад хранения сотен ракет для HIMARS и "Смерч"
14:58 06.11.2022 (обновлено: 14:59 06.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский склад хранения сотен боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России.
"В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины", — сообщили в Минобороны.
В министерстве добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены пункт управления 72-й механизированной бригады, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах.
"Истребительной авиацией ВКС России над островом Джарылгач Херсонской области сбит один украинский беспилотный летательный аппарат", — сообщили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что всего за сутки система ПВО сбила 16 беспилотников, восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда "Ольха", а также одна американская противорадиолокационная ракета HARM в зоне проведения СВО.
"Кроме того, в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У", — заявили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники.