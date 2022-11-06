https://crimea.ria.ru/20221106/vooruzhennye-sily-rf-unichtozhili-sklad-s-raketami-dlya-himars-i-smerch-1125252559.html

Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"

Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч" - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"

Вооруженные силы России уничтожили украинский склад хранения сотен боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T14:58

2022-11-06T14:58

2022-11-06T14:59

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский склад хранения сотен боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены пункт управления 72-й механизированной бригады, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах.Там добавили, что всего за сутки система ПВО сбила 16 беспилотников, восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда "Ольха", а также одна американская противорадиолокационная ракета HARM в зоне проведения СВО."Кроме того, в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У", — заявили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)