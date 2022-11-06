Рейтинг@Mail.ru
Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч" - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221106/vooruzhennye-sily-rf-unichtozhili-sklad-s-raketami-dlya-himars-i-smerch-1125252559.html
Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"
Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч" - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"
Вооруженные силы России уничтожили украинский склад хранения сотен боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T14:58
2022-11-06T14:59
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918865_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_5fa3082dd831c9559acd6fa3f1a9c75a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский склад хранения сотен боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России.В министерстве добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены пункт управления 72-й механизированной бригады, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах.Там добавили, что всего за сутки система ПВО сбила 16 беспилотников, восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда "Ольха", а также одна американская противорадиолокационная ракета HARM в зоне проведения СВО."Кроме того, в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У", — заявили в Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-est-razrusheniya-1125251934.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918865_97:0:940:632_1920x0_80_0_0_5b63710e6db7082a18a4ca85179a60c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"

Вооруженные силы РФ уничтожили склад хранения сотен ракет для HIMARS и "Смерч"

14:58 06.11.2022 (обновлено: 14:59 06.11.2022)
 
© FADEL SENNAАмериканская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
Американская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
© FADEL SENNA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский склад хранения сотен боеприпасов для ракетных систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России.

"В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины", — сообщили в Минобороны.

В министерстве добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены пункт управления 72-й механизированной бригады, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 184-х районах.
"Истребительной авиацией ВКС России над островом Джарылгач Херсонской области сбит один украинский беспилотный летательный аппарат", — сообщили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что всего за сутки система ПВО сбила 16 беспилотников, восемь реактивных снарядов, в том числе шесть снарядов американской системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда "Ольха", а также одна американская противорадиолокационная ракета HARM в зоне проведения СВО.
"Кроме того, в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики сбита украинская баллистическая ракета "Точка-У", — заявили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 169 вертолетов, 2452 беспилотных летательных аппарата, 386 зенитных ракетных комплексов, 6398 танков и других боевых бронированных машин, 883 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3560 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7086 единиц специальной военной автомобильной техники.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
13:24
ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Стала известна причина обесточивания Херсонщины: теракт на ЛЭП
15:50Херсон обесточен, причины выясняются — Херсоноблэнерго
15:36Армия России отразила атаки ВСУ на четырех направлениях
15:10ВСУ выпустили 15 снарядов по Энергодару вблизи ЗАЭС
14:58Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"
14:38На Крымском мосту укрепили четыре пролета — Хуснуллин
14:25Власти сообщили о состоянии дамбы Каховской ГЭС после попадания ракеты
14:19Под обстрел на Белгородщине попал резервуар с растворителем
13:31Очередь на переправу в Крым: сколько фур ждут керченский паром
13:24ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС: есть разрушения
13:03Крымский мост закроют на 12 часов — Минтранс РФ
12:45Пассажирский самолет упал в Танзании: на борту было больше 50 человек
12:35На пожаре в Ялте обнаружен труп мужчины
12:22На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти
11:51Власти озвучили подробности и возможные причины пожара на Ай-Петри
11:17Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:51Киев готовится эвакуировать более 3 млн жителей — СМИ
10:14Белгородская область продлила "желтый" уровень террористической опасности
09:52Как тушили пожар в кафе на Ай-Петри: более 40 человек боролись с огнем
09:46Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Лента новостейМолния