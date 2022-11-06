https://crimea.ria.ru/20221106/prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1125246012.html
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается сухая погода. В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться взаимодействием антициклона и области низкого давления... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T00:01
2022-11-06T00:01
2022-11-06T00:01
погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая погода. В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться взаимодействием антициклона и области низкого давления над Черным морем. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14 градусов.В Севастополе также облачно и без дождей, переменная облачность. Ветер восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +7…9, днем воздух прогреется до + 14…16 градусов.В Ялте и Алуште также облачно и сухо. +10…12 градусов ночью, днем 12…14 градусов тепла.В Евпатории тоже без осадков при комфортных +14…16 днем и +5…7 ночью.В Судаке и Феодосии аналогичный сценарий с +12…14 днем и понижением до +5…7 градусов в ночное время суток.
https://crimea.ria.ru/20221105/v-krymu-na-dva-dnya-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-1125242826.html
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погода, погода в крыму, крым
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье, 6 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая погода. В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться взаимодействием антициклона и области низкого давления над Черным морем. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Ветрено, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в западных, южных и восточных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3…8 градусов тепла, на побережье до 12 со знаком плюс. Дневные температуры поднимутся до +10…15 градусов, в горах +4…9 тепла", – сказано в сообщении.
В Симферополе переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14 градусов.
В Севастополе также облачно и без дождей, переменная облачность. Ветер восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +7…9, днем воздух прогреется до + 14…16 градусов.
В Ялте и Алуште также облачно и сухо. +10…12 градусов ночью, днем 12…14 градусов тепла.
В Евпатории тоже без осадков при комфортных +14…16 днем и +5…7 ночью.
В Судаке и Феодосии аналогичный сценарий с +12…14 днем и понижением до +5…7 градусов в ночное время суток.