https://crimea.ria.ru/20221106/prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1125246012.html

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидается сухая погода. В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться взаимодействием антициклона и области низкого давления... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T00:01

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погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается сухая погода. В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться взаимодействием антициклона и области низкого давления над Черным морем. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14 градусов.В Севастополе также облачно и без дождей, переменная облачность. Ветер восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +7…9, днем воздух прогреется до + 14…16 градусов.В Ялте и Алуште также облачно и сухо. +10…12 градусов ночью, днем 12…14 градусов тепла.В Евпатории тоже без осадков при комфортных +14…16 днем и +5…7 ночью.В Судаке и Феодосии аналогичный сценарий с +12…14 днем и понижением до +5…7 градусов в ночное время суток.

https://crimea.ria.ru/20221105/v-krymu-na-dva-dnya-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-1125242826.html

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