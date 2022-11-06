https://crimea.ria.ru/20221106/pri-obrushenii-balkona-v-sochi-pogibli-dvoe-postradal-odin-chelovek-1125255549.html

При обрушении балкона в Сочи погибли двое, пострадал один человек

При обрушении балкона в Сочи погибли двое, пострадал один человек - РИА Новости Крым, 06.11.2022

При обрушении балкона в Сочи погибли двое, пострадал один человек

Многоквартирный дом Сочи, где обрушился балкон и погибли два человека, один пострадал, не был аварийным, сообщили РИА Новости пресс-службе администрации города. РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T20:35

2022-11-06T20:35

2022-11-06T20:36

сочи

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Многоквартирный дом Сочи, где обрушился балкон и погибли два человека, один пострадал, не был аварийным, сообщили РИА Новости пресс-службе администрации города.Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю информировало, что вечером воскресенья в Центральном районе Сочи по улице Донская обвалился балкон на четвёртом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. По предварительным данным прокуратуры Краснодарского края, в результате происшествия два человека погибли, один был госпитализирован в больницу.На месте происшествия сейчас работают спасатели, следователи.

https://crimea.ria.ru/20221106/balkon-obvalilsya-v-5-etazhke-v-sochi-est-postradavshie--mchs-1125255422.html

сочи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия