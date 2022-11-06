https://crimea.ria.ru/20221106/na-zaporozhe-sozdayut-ukreprayony-i-usilivayut-liniyu-oborony--vlasti-1125251191.html

На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти

На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти - РИА Новости Крым, 06.11.2022

На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти

На севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются дополнительные укрепрайоны и усиливается линия... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T12:22

2022-11-06T12:22

2022-11-06T12:22

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются дополнительные укрепрайоны и усиливается линия обороны. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.По его словам, приказ о наступлении киевские власти могут отдать до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник."Хозяева (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце октября рано утром в субботу украинский десант предпринял очередную попытку высадиться в Энергодаре в районе Запорожской атомной электростанции.

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)