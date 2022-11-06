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На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти
На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти - РИА Новости Крым, 06.11.2022
На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти
На севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются дополнительные укрепрайоны и усиливается линия... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T12:22
2022-11-06T12:22
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются дополнительные укрепрайоны и усиливается линия обороны. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.По его словам, приказ о наступлении киевские власти могут отдать до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник."Хозяева (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце октября рано утром в субботу украинский десант предпринял очередную попытку высадиться в Энергодаре в районе Запорожской атомной электростанции.
запорожская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти

Власти Запорожья сообщили что ведут усиление линии обороны и создают укрепрайоны

12:22 06.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются дополнительные укрепрайоны и усиливается линия обороны. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — сказал Рогов.
По его словам, приказ о наступлении киевские власти могут отдать до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник.
"Хозяева (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце октября рано утром в субботу украинский десант предпринял очередную попытку высадиться в Энергодаре в районе Запорожской атомной электростанции.
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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