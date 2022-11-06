https://crimea.ria.ru/20221106/na-zaporozhe-sozdayut-ukreprayony-i-usilivayut-liniyu-oborony--vlasti-1125251191.html
На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти
На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти - РИА Новости Крым, 06.11.2022
На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти
На севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются дополнительные укрепрайоны и усиливается линия... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T12:22
2022-11-06T12:22
2022-11-06T12:22
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются дополнительные укрепрайоны и усиливается линия обороны. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.По его словам, приказ о наступлении киевские власти могут отдать до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник."Хозяева (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в конце октября рано утром в субботу украинский десант предпринял очередную попытку высадиться в Энергодаре в районе Запорожской атомной электростанции.
запорожская область
РИА Новости Крым
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
На Запорожье создают укрепрайоны и усиливают линию обороны — власти
Власти Запорожья сообщили что ведут усиление линии обороны и создают укрепрайоны
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На севере Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление создаются дополнительные укрепрайоны и усиливается линия обороны. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
"Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны", — сказал Рогов.
По его словам, приказ о наступлении киевские власти могут отдать до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник.
"Хозяева (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората", — подчеркнул Рогов.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, в конце октября рано утром в субботу украинский десант предпринял очередную попытку высадиться в Энергодаре в районе Запорожской атомной электростанции.