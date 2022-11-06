https://crimea.ria.ru/20221106/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-chetyrekh-napravleniyakh-1125252835.html
Армия России отразила атаки ВСУ на четырех направлениях
Армия России отразила атаки ВСУ на четырех направлениях - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Армия России отразила атаки ВСУ на четырех направлениях
Армия России отразила все попытки прорыва украинских вооруженных формирований на четырех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T15:36
2022-11-06T15:36
2022-11-06T15:39
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Армия России отразила все попытки прорыва украинских вооруженных формирований на четырех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.Так, на Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.Кроме того, противник предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области. Атака была сорвана."За сутки на данном направлении уничтожено до двухсот украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", — рассказали в Минобороны.На Красно-Лиманском направлении противник также атаковал безуспешно.Также, в районе населенного пункта Красный Лиман уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наемников, из них около сорока наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США.На Николаево-Криворожском направлении противник дважды атаковал позиции российских войск в направлении Херсонской области."Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населенного пункта Новопетровка", — сообщили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-vypustili-15-snaryadov-po-energodaru-vblizi-zaes-1125252711.html
https://crimea.ria.ru/20221106/vooruzhennye-sily-rf-unichtozhili-sklad-s-raketami-dlya-himars-i-smerch-1125252559.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Армия России отразила атаки ВСУ на четырех направлениях
Атаки ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации отражены — Минобороны
15:36 06.11.2022 (обновлено: 15:39 06.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Армия России отразила все попытки прорыва украинских вооруженных формирований на четырех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, на Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.
"Ударами армейской авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. По ним наносится огневое поражение", — доложили в оборонном ведомстве.
Кроме того, противник предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области. Атака была сорвана.
"За сутки на данном направлении уничтожено до двухсот украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", — рассказали в Минобороны.
На Красно-Лиманском направлении противник также атаковал безуспешно.
"Уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, реактивная система залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей", — сообщили в министерстве.
Также, в районе населенного пункта Красный Лиман уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наемников, из них около сорока наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.
На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США.
На Николаево-Криворожском направлении противник дважды атаковал позиции российских войск в направлении Херсонской области.
"Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населенного пункта Новопетровка", — сообщили в ведомстве.