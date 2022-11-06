https://crimea.ria.ru/20221106/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-chetyrekh-napravleniyakh-1125252835.html

Армия России отразила атаки ВСУ на четырех направлениях

Армия России отразила атаки ВСУ на четырех направлениях - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Армия России отразила атаки ВСУ на четырех направлениях

Армия России отразила все попытки прорыва украинских вооруженных формирований на четырех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T15:36

2022-11-06T15:36

2022-11-06T15:39

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Армия России отразила все попытки прорыва украинских вооруженных формирований на четырех направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.Так, на Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.Кроме того, противник предпринял попытку атаковать российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области. Атака была сорвана."За сутки на данном направлении уничтожено до двухсот украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов", — рассказали в Минобороны.На Красно-Лиманском направлении противник также атаковал безуспешно.Также, в районе населенного пункта Красный Лиман уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наемников, из них около сорока наемников из США, Великобритании и Польши, а также 10 боевых бронированных машин.На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США.На Николаево-Криворожском направлении противник дважды атаковал позиции российских войск в направлении Херсонской области."Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, применением барражирующих боеприпасов уничтожены две самоходные артиллерийские установки ВСУ в районе населенного пункта Новопетровка", — сообщили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221106/vsu-vypustili-15-snaryadov-po-energodaru-vblizi-zaes-1125252711.html

https://crimea.ria.ru/20221106/vooruzhennye-sily-rf-unichtozhili-sklad-s-raketami-dlya-himars-i-smerch-1125252559.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)