https://crimea.ria.ru/20221106/Kakoy-segodnya-prazdnik-6-noyabrya-1118907770.html

Какой сегодня праздник: 6 ноября

Какой сегодня праздник: 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Какой сегодня праздник: 6 ноября

Сегодня православные христиане отмечают День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". Во всем мире отмечают День саксофона и вспоминают погибших животных... РИА Новости Крым, 06.11.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Сегодня православные христиане отмечают День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". Во всем мире отмечают День саксофона и вспоминают погибших животных. В этот день 530 лет назад Колумб познакомился с традицией курения табака, а 103 года назад была подтверждена Общая теория относительности Эйнштейна. В 1957 году был зажжен Вечный огонь на Марсовом поле, а спустя 25 лет начался самый длительный переход в истории арктических путешествий. В этот день родились основатель The Wall-Street Journal Чарльз Доу и прозаик Дмитрий Мамин-Сибиряк. Свой день рождения сегодня празднуют Алла Сурикова и Марина Хлебникова.Что празднуют в мире6 ноября православная церковь отмечает День иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость". По преданию, в 1688 году икона исцелила сестру патриарха Московского Иоакима Евфимию Папину. С тех пор она почитается чудотворной.Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов отмечается 6 ноября. Дата была учреждена в 2001 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к экологическим последствиям войн и важному значению отказа, как от эксплуатации, так и бессмысленного причинения ущерба экосистемам в достижении военных целей.Всемирный День саксофона приурочен ко дню рождения Адольфа Сакса, который в 1840 году показал миру первый саксофон.Во всем мире 6 ноября зажигают свечи: это День памяти животных, погибших от рук людей. Нелегальный рынок торговли экзотическими животными давно обошел незаконную торговлю оружием и наркотическими веществами. Ежегодно в мире продаются и гибнут сотни и тысячи приматов, редких ящеров, птиц и хищников. Не менее трагична судьба жертв жестокого обращения и живодеров. Дата призвана напомнить людям об ответственности за сохранение редких видов животных и необходимости защищать и беречь братьев наших меньших.Знаменательные события6 ноября 1492 года на острове Куба Христофор Колумб впервые познакомился с традицией табакокурения. А вот проникновению вредной привычки в Европу поспособствовал монах Роман Панэ, побывавший на острове в качестве миссионера. Он привез семена растения домой в Испанию и стал выращивать как декоративное. Первые табачные плантации появились уже в 1496 году в Испании, чуть позже – в Португалии, а в 1560 году – во Франции. В последующие полтора века курение распространилось и на другие материки.6 ноября 1919 года в Лондоне было объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна. Доказательства были представлены английским астрономом Артуром Эддингтоном. Сенсационную новость перепечатали все издания Европы, при этом суть новой теории чаще всего излагалась в беззастенчиво искаженном виде.Открытие "Московского автосборочного завода им. КИМ" состоялось 6 ноября 1930 года. На его базе из американских деталей собирались легковые автомобили Ford-AA, а через два года началась сборка автомобилей "ГАЗ-А" и "ГАЗ-АА" из отечественных комплектующих. В 1945 году завод был переименован в МЗМА – "Московский завод малолитражных автомобилей", первым серийным изделием стал "Москвич-400".6 ноября 1957 года, накануне 40-летия Октябрьской революции, на Марсовом поле в Ленинграде зажгли первый в стране Вечный огонь. В 1960 году в честь 15-летия освобождения страны от фашистских захватчиков пламя Марсова поля пронесли по улицам города и доставили на Пискаревское мемориальное кладбище.Первый концерт панк-группы Sex Pistols состоялся 6 ноября 1975 года в художественной школе Святого Мартина в Лондоне.6 ноября 1982 года началась полярная экспедиция газеты "Советская Россия", участники которой совершили самый длительный переход в истории арктических путешествий - протяженностью 10 тыс. км. Участники экспедиции преодолели путь от самого восточного населенного пункта страны Уэлен до Мурманска на собачьих упряжках. Продолжительность экспедиции составила восемь месяцев, три из которых – в условиях полярной ночи. Путешественники не ставили палаток, а ночевали в снегу вместе с собаками.Последний альбом легендарной группы Queen с участием Фредди Меркьюри был выпущен 6 ноября 1995 года. Диск стал платиновым в Великобритании и был продан тиражом в как минимум 1 миллион экземпляров.Кто родился6 ноября 1814 родился бельгийский мастер музыкальных инструментов и создатель саксофона Адольф Сакс. В благодарность за его творение мастер был изображен на банкноте в 200 франков, находившейся в обращении до введения в Бельгии евро. На обратной стороне этой банкноты были изображены силуэты саксофонистов и силуэт собора и цитадели родного города Сакса Динана. Также изображение было размещено на бельгийской почтовой марке 1973 года.Американский журналист и один из создателей индекса Доу-Джонса Чарльз Доу родился 6 ноября 1851 года. Человек, без упоминания имени которого не обходится ни один день на фондовом рынке, родился в семье фермера. Его первой работой была должность помощника наборщика в местном издании. Позже будущий основатель издания The Wall-Street Journal и один из создателей жанра финансовой журналистики пишет свои первые финансовые статьи для New York Mail and Express. Он готовит репортажи о поисках и реализации драгоценных металлов, выступает в качестве аналитика акций горных компаний.В 1883 году Чарльз Доу с Эдвардом Джонсом открывают в Нью-Йорке офис и выпускают первый регулярный бюллетень в истории финансовой журналистики – Customer's Afternoon Letter (предтеча The Wall-Street Journal). В нем ежедневно публикуется таблица с анализом цен на акции. Для удобства расчетов изменений цен Доу и Джонс вводят свой знаменитый индекс, который позволил определить среднее направление движения рынка ценных бумаг. Первый номер газеты The Wall-Street Journal вышел летом 1899 года.Русский прозаик и драматург Дмитрий Мамин-Сибиряк годился 6 ноября 1852 года в Пермской губернии. Сын священника оставляет семинарское образование и поступает на ветеринарное отделение медико-хирургической академии Санкт-Петербурга, после переводится на юридический факультет университета. В 1877 году, в силу семейных и финансовых обстоятельств, ему приходится прервать обучение и вернуться на Урал. В этот период он много путешествует по краю, изучает этнографию и местный фольклор.В результате рождается серия очерков "От Урала до Москвы", вскоре следуют и другие его работы "В камнях", "На рубеже Азии", "В худых душах". В это же время Дмитрий Мамин берет себе псевдоним Сибиряк. Наибольшую известность ему принесли произведения "Приваловские миллионы", "Горное гнездо" и "Дикое счастье", написанные в жанре реализма и посвященные быту и жизни горняков. Среди наиболее известных детских произведений Мамина-Сибиряка - "Аленушкины сказки", "Серая шейка", "Зарницы", "По Уралу".Советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народная артистка России Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года. Выпускница филфака и кафедры математической лингвистики после успешной защиты ушла на телевидение, где работала ассистентом режиссера на Киностудии имени Довженко. Первый большой успех пришел к Суриковой в 1979 году после выхода картины "Суета сует", которую посмотрели более 30 млн зрителей. В ее фильмографии целая коллекция прекрасных комедийных лент – "Будьте моим мужем", "Ищите женщину", "Искренне Ваш". Оглушительный успех принес фильм "Человек с бульвара Капуцинов", который был продан в 30 стран мира, только в СССР за год его посмотрели 60 млн человек.Помимо игровых картин, в фильмографии Суриковой несколько документальных картин: "Фарфоровая затея" о скульпторе Асте Бржезицкой, "Имею честь представить" о Никите Богословском, фильм-концерт о фокуснике Рафаэле Циталашвили "Дайте чуду шанс", а в 1999 году она в коллаборации с молодыми кинематографистами создала цикл "Провинциальные музеи России". Автором идеи его создания, продюсером и художественным руководителем является сама Сурикова. Ей же принадлежит идея создания детского юмористического киножурнала "Ералаш", для которого Сурикова сняла впоследствии несколько сюжетов.Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Марина Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года. В детстве она мечтала стать металлургом, а в средней школе проявляла особую любовь к физике и сцене. Потом были музыкальная школа, исполнение репертуара АВВА, Queen, The Beatles и Юрия Антонова в школьном ансамбле, "Гнесинка" и переводы произведений Байрона и Киплинга. Первый альбом певицы "Останься" вышел в 1993 году, спустя пять лет состоялся первый сольный концерт в Московском Дворце Молодежи. С тех пор Хлебникова активно гастролировала в России и за рубежом. В дискографии певицы 7 альбомов. Именинница стала успешной радио- и телеведущей, а также снялась в нескольких картинах. В 2014-м она выпустила аудиокнигу "200 стишков-малюток для детского сада".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, происшествия, праздники и памятные даты