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США откроют в Германии штаб по оказанию военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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США откроют в Германии штаб по оказанию военной помощи Украине
США откроют в Германии штаб по оказанию военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 05.11.2022
США откроют в Германии штаб по оказанию военной помощи Украине
США инициировали создание в Германии нового штаба по оказанию военной помощи Украине. Структура будет контролировать и координировать все поставки оружия Киеву... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T09:26
2022-11-05T09:29
украина
специальная военная операция рф на украине
в мире
сша
германия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. США инициировали создание в Германии нового штаба по оказанию военной помощи Украине. Структура будет контролировать и координировать все поставки оружия Киеву и военную подготовку украинских военнослужащих. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.По ее словам, штаб будет называться "Группой содействия безопасности Украины", а его создание свидетельствует о том, что программа помощи Киеву рассчитана на "долгосрочную перспективу".С начала проведения специальной военной операции США выделили Украине оружия и другого оборудования на сумму более 18,2 млрд долларов.26 октября президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США. Запад продолжает накачивать ее вооружением. Также украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов.
https://crimea.ria.ru/20221102/svernut-li-ssha-pomosch-ukraine-v-sluchae-pobedy-respublikantsev--prognoz---1125199364.html
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украина, специальная военная операция рф на украине, в мире, сша, германия, политика
США откроют в Германии штаб по оказанию военной помощи Украине

В Германии США создадут штаб по оказанию долгосрочной военной помощи Украине

09:26 05.11.2022 (обновлено: 09:29 05.11.2022)
 
© MANDEL NGANМемориальная доска Министерства обороны возле Пентагона в Вашингтоне. Фото MANDEL NGAN / AFP
Мемориальная доска Министерства обороны возле Пентагона в Вашингтоне. Фото MANDEL NGAN / AFP
© MANDEL NGAN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. США инициировали создание в Германии нового штаба по оказанию военной помощи Украине. Структура будет контролировать и координировать все поставки оружия Киеву и военную подготовку украинских военнослужащих. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

"Подразделение расположится в немецком Висбадене и станет "специальным штабом, который будет действовать под руководством Европейского командования вооруженных сил США в целях координации усилий", – цитирует Сингх агенство Reuters.

По ее словам, штаб будет называться "Группой содействия безопасности Украины", а его создание свидетельствует о том, что программа помощи Киеву рассчитана на "долгосрочную перспективу".
С начала проведения специальной военной операции США выделили Украине оружия и другого оборудования на сумму более 18,2 млрд долларов.
26 октября президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США. Запад продолжает накачивать ее вооружением. Также украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов.
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