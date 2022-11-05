https://crimea.ria.ru/20221105/ssha-otkroyut-v-germanii-shtab-po-okazaniyu-voennoy-pomoschi-ukraine-1125240791.html

США откроют в Германии штаб по оказанию военной помощи Украине

США откроют в Германии штаб по оказанию военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 05.11.2022

США откроют в Германии штаб по оказанию военной помощи Украине

США инициировали создание в Германии нового штаба по оказанию военной помощи Украине. Структура будет контролировать и координировать все поставки оружия Киеву... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T09:26

2022-11-05T09:26

2022-11-05T09:29

украина

специальная военная операция рф на украине

в мире

сша

германия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. США инициировали создание в Германии нового штаба по оказанию военной помощи Украине. Структура будет контролировать и координировать все поставки оружия Киеву и военную подготовку украинских военнослужащих. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.По ее словам, штаб будет называться "Группой содействия безопасности Украины", а его создание свидетельствует о том, что программа помощи Киеву рассчитана на "долгосрочную перспективу".С начала проведения специальной военной операции США выделили Украине оружия и другого оборудования на сумму более 18,2 млрд долларов.26 октября президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США. Запад продолжает накачивать ее вооружением. Также украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов.

https://crimea.ria.ru/20221102/svernut-li-ssha-pomosch-ukraine-v-sluchae-pobedy-respublikantsev--prognoz---1125199364.html

украина

сша

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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