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Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России - РИА Новости Крым, 04.11.2022
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Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России
Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России
Музеи, расположенные в новых регионах должны быть не просто восстановлены, но и модернизированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T16:59
2022-11-04T17:09
владимир путин (политик)
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Музеи, расположенные в новых регионах должны быть не просто восстановлены, но и модернизированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24. "Сейчас много вопросов, связанных с восстановлением жилого фонда, мы должны сделать это в первую очередь, чтобы люди не остались без крыши над головой. Мы это будем делать. Но не менее важна социальная инфраструктура. Что касается музеев - это одна из важнейших составляющих этой работы", - заявил президент. При этом он подчеркнул, что музейные учреждения в новых регионах нужно не просто восстанавливать и наполнять их экспозиции, но и модернизировать:
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), культура
Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России

Путин: музеи должны быть современными

16:59 04.11.2022 (обновлено: 17:09 04.11.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин принял участие в праздновании Дня народного единства
Президент РФ В.Путин принял участие в праздновании Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Музеи, расположенные в новых регионах должны быть не просто восстановлены, но и модернизированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24.
"Сейчас много вопросов, связанных с восстановлением жилого фонда, мы должны сделать это в первую очередь, чтобы люди не остались без крыши над головой. Мы это будем делать. Но не менее важна социальная инфраструктура. Что касается музеев - это одна из важнейших составляющих этой работы", - заявил президент.
При этом он подчеркнул, что музейные учреждения в новых регионах нужно не просто восстанавливать и наполнять их экспозиции, но и модернизировать:
"Мне бы хотелось, чтобы возрождение музеев шло по-современному. Конечно, объекты культуры нужно сохранять, но правильно строит работу так, чтобы она была насыщена современными технологиями, чтобы экспозиции были живыми. В Москве есть такие музеи. Нужно взять примеры и делать именно так", - поручил президент.
 
Владимир Путин (политик)Культура
 
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