https://crimea.ria.ru/20221104/putin-poobeschal-vosstanovit-i-modernizirovat-muzei-novykh-regionov-1125237278.html
Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России
Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России
Музеи, расположенные в новых регионах должны быть не просто восстановлены, но и модернизированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T16:59
2022-11-04T16:59
2022-11-04T17:09
владимир путин (политик)
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/04/1125237701_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_5395bf0f527751d04b99da5226f2917d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Музеи, расположенные в новых регионах должны быть не просто восстановлены, но и модернизированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24. "Сейчас много вопросов, связанных с восстановлением жилого фонда, мы должны сделать это в первую очередь, чтобы люди не остались без крыши над головой. Мы это будем делать. Но не менее важна социальная инфраструктура. Что касается музеев - это одна из важнейших составляющих этой работы", - заявил президент. При этом он подчеркнул, что музейные учреждения в новых регионах нужно не просто восстанавливать и наполнять их экспозиции, но и модернизировать:
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/04/1125237701_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_dfc2b380b9461e1c0f5f9347419ac2db.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), культура
Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России
Путин: музеи должны быть современными
16:59 04.11.2022 (обновлено: 17:09 04.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Музеи, расположенные в новых регионах должны быть не просто восстановлены, но и модернизированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24.
"Сейчас много вопросов, связанных с восстановлением жилого фонда, мы должны сделать это в первую очередь, чтобы люди не остались без крыши над головой. Мы это будем делать. Но не менее важна социальная инфраструктура. Что касается музеев - это одна из важнейших составляющих этой работы", - заявил президент.
При этом он подчеркнул, что музейные учреждения в новых регионах нужно не просто восстанавливать и наполнять их экспозиции, но и модернизировать:
"Мне бы хотелось, чтобы возрождение музеев шло по-современному. Конечно, объекты культуры нужно сохранять, но правильно строит работу так, чтобы она была насыщена современными технологиями, чтобы экспозиции были живыми. В Москве есть такие музеи. Нужно взять примеры и делать именно так", - поручил президент.