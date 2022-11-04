https://crimea.ria.ru/20221104/putin-poobeschal-vosstanovit-i-modernizirovat-muzei-novykh-regionov-1125237278.html

Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России

Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России

Музеи, расположенные в новых регионах должны быть не просто восстановлены, но и модернизированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T16:59

2022-11-04T16:59

2022-11-04T17:09

владимир путин (политик)

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Музеи, расположенные в новых регионах должны быть не просто восстановлены, но и модернизированы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24. "Сейчас много вопросов, связанных с восстановлением жилого фонда, мы должны сделать это в первую очередь, чтобы люди не остались без крыши над головой. Мы это будем делать. Но не менее важна социальная инфраструктура. Что касается музеев - это одна из важнейших составляющих этой работы", - заявил президент. При этом он подчеркнул, что музейные учреждения в новых регионах нужно не просто восстанавливать и наполнять их экспозиции, но и модернизировать:

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), культура