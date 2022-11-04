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Что мы празднуем в День народного единства

Что мы празднуем в День народного единства - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Что мы празднуем в День народного единства

4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Этот праздник был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов. РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T08:02

2022-11-04T08:02

2022-11-04T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. 4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Этот праздник был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.Москва была занята Речью Посполитой во время так называемой Смуты. В 1591 году был убит младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий, что привело к пресечению правящей династии. Власть перешла к боярским родам – Годуновым и Захарьиным. Вскоре, во время правления Бориса Годунова, появился Лжедмитрий I, заявлявший, что он чудом спасшийся сын Ивана Грозного. В 1605 году он вторгся с казачьим войском с территории Речи Посполитой в Россию. Заручившись поддержкой дворян и народа, он двинулся в столицу. Вследствие переворота в Кремле убивают Бориса Годунова, а на трон садится Лжедмитрий I. Во время следующего переворота, буквально через год, его убивают.В 1607 году в Брянской области объявляется Лжедмитрий II, который тоже заявляет, что он уже во второй раз чудом спасшийся сын Ивана Грозного. Ему удается взять под свое крыло польских повстанцев, проигравших восстание против польского короля Сигизмунда III. В 1608 году они осаждают Москву. Вскоре Сигизмунд принимает решение захватить Россию, воспользовавшись смутой. Итогом стал договор, согласно которому сын польского царя Владислав должен был взойти на трон, но при условии принятия им православия. Договор был подписан между боярами и гетманом Жолкевским. Однако, опасаясь возвращения Лжедмитрия II, который ранее был отброшен под Калугу, бояре впускают поляков в Кремль.В итоге Жолкевский вводит в Москву войска, после чего отбывает в Смоленск, оставляя "за главного" Александра Госневского. В 1611 году под предводительством Дмитрия Трубецкого, Ивана Заруцкого и Прокопия Ляпунова Первое народное ополчение двигается к Москве, параллельно в столице вспыхивает восстание под командованием Пожарского.4 ноября 1612 года под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского силы народного ополчения освободили Китай-город от польских интервентов. Поляки вынуждены были отступить к Кремлю, а князь вступил в Китай-город с Казанской иконой Божьей матери.В 1649 году царь Алексей Михайлович, когда у него родился первенец, распорядился праздновать в этот день Казанской иконы Божьей Матери.Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозным совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.23 ноября 2004 года соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу, а уже 27 декабря – принят в третьем чтении.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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