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Украина обесточила две линии ЗАЭС - Энергодар остался без тепла - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Украина обесточила две линии ЗАЭС - Энергодар остался без тепла
Украина обесточила две линии ЗАЭС - Энергодар остался без тепла - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Украина обесточила две линии ЗАЭС - Энергодар остался без тепла
Украина обесточили две линии, ведущие к Запорожской АЭС, станция переведена на обеспечение дизельными генераторами, однако этого недостаточно, чтобы подавать... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T11:38
2022-11-03T11:38
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Украина обесточили две линии, ведущие к Запорожской АЭС, станция переведена на обеспечение дизельными генераторами, однако этого недостаточно, чтобы подавать тепло на объекты Энергодара, сообщил советник генерального директора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, пишет РИА Новости.Он также подчеркнул, что действия украинской стороны несут ядерную угрозу.Накануне "Росэнергоатом" сообщил о переводе двух энергоблоков станции в состояние "горячего останова", что позволило генерировать тепловую энергию, за счет этого в дома энергодарцев начало поступать тепло.Ранее мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе станции на работу по российским стандартам.В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Новое юридическое лицо – "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала оператором возвращенной ЗАЭС в структуре "Росэнергоатома", компании, обеспечивающей работу всех атомных станций Российской Федерации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20221030/golubye-kaski-na-zaes-grossi-otsenil-veroyatnost-1125161718.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Украина обесточила две линии ЗАЭС - Энергодар остался без тепла

"Росэнергоатом": действия украинской стороны несут ядерную угрозу

11:38 03.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Украина обесточили две линии, ведущие к Запорожской АЭС, станция переведена на обеспечение дизельными генераторами, однако этого недостаточно, чтобы подавать тепло на объекты Энергодара, сообщил советник генерального директора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, пишет РИА Новости.
"Они просто отключили две линии, которые запитывали реакторы. В результате этих действий реакторы теперь будем вынуждены расхолаживать, что называется на жилах, на дизель-установках. Теперь с подачей тепла придется подождать", — констатировал Карчаа.
Он также подчеркнул, что действия украинской стороны несут ядерную угрозу.
Накануне "Росэнергоатом" сообщил о переводе двух энергоблоков станции в состояние "горячего останова", что позволило генерировать тепловую энергию, за счет этого в дома энергодарцев начало поступать тепло.
Ранее мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе станции на работу по российским стандартам.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 14:27
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В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Новое юридическое лицо – "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала оператором возвращенной ЗАЭС в структуре "Росэнергоатома", компании, обеспечивающей работу всех атомных станций Российской Федерации.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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