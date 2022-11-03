https://crimea.ria.ru/20221103/ukraina-obestochila-dve-linii-zaes---energodar-ostalsya-bez-tepla-1125222311.html

Украина обесточила две линии ЗАЭС - Энергодар остался без тепла

Украина обесточила две линии ЗАЭС - Энергодар остался без тепла - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Украина обесточила две линии ЗАЭС - Энергодар остался без тепла

Украина обесточили две линии, ведущие к Запорожской АЭС, станция переведена на обеспечение дизельными генераторами, однако этого недостаточно, чтобы подавать... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T11:38

2022-11-03T11:38

2022-11-03T11:38

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125058484_0:154:3346:2036_1920x0_80_0_0_691c0ce96001d002945e0193196fce2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. Украина обесточили две линии, ведущие к Запорожской АЭС, станция переведена на обеспечение дизельными генераторами, однако этого недостаточно, чтобы подавать тепло на объекты Энергодара, сообщил советник генерального директора компании "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, пишет РИА Новости.Он также подчеркнул, что действия украинской стороны несут ядерную угрозу.Накануне "Росэнергоатом" сообщил о переводе двух энергоблоков станции в состояние "горячего останова", что позволило генерировать тепловую энергию, за счет этого в дома энергодарцев начало поступать тепло.Ранее мэр Энергодара Владимир Волга сообщил о переходе станции на работу по российским стандартам.В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции и создать федеральное государственное предприятие в целях ее безопасной эксплуатации. Новое юридическое лицо – "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" стала оператором возвращенной ЗАЭС в структуре "Росэнергоатома", компании, обеспечивающей работу всех атомных станций Российской Федерации.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе, расположена на левом берегу Днепра. С марта ЗАЭС находится под охраной ВС РФ для обеспечения безопасности объекта и в целях недопущения утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории возле АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. После визита и изучения обстановки часть делегации уехала, а два сотрудника агентства остались на станции на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20221030/golubye-kaski-na-zaes-grossi-otsenil-veroyatnost-1125161718.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)