https://crimea.ria.ru/20221103/sholts-izmenil-svoyu-pozitsiyu-v-otnoshenii-putina--erdogan-1125220204.html

Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган

Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и ее президенту и выступает за поиск точек соприкосновения, заявил президент Турции... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T09:18

2022-11-03T09:18

2022-11-03T09:18

политика

реджеп тайип эрдоган

владимир путин (политик)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123026699_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_f48a541240ede9841253ba0bd8b331c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и ее президенту и выступает за поиск точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Sabah, которая цитирует турецкого лидера.Он также отметил решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО >>Президент Турции также назвал неправильным отношение руководителей стран Запада к Владимиру Путину. По словам Эрдогана, эту точку зрения он озвучивал лидерам ЕС на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге."С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным... Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.Он добавил, что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".

https://crimea.ria.ru/20221014/putin-otsenil-rol-germanii-v-konflikte-na-ukraine-1124892335.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), в мире