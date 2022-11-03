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Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган
Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган
Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и ее президенту и выступает за поиск точек соприкосновения, заявил президент Турции... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T09:18
2022-11-03T09:18
политика
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и ее президенту и выступает за поиск точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Sabah, которая цитирует турецкого лидера.Он также отметил решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО &gt;&gt;Президент Турции также назвал неправильным отношение руководителей стран Запада к Владимиру Путину. По словам Эрдогана, эту точку зрения он озвучивал лидерам ЕС на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге."С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным... Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.Он добавил, что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".
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политика, реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), в мире
Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган

Эрдоган заявил, что Шольц изменил свою позицию в отношении Путина и России

09:18 03.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России и ее президенту и выступает за поиск точек соприкосновения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Sabah, которая цитирует турецкого лидера.
"Канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык", – сказал Эрдоган.
Он также отметил решающее значение "дипломатии лидеров" в устранении проблем на международной арене.
Передумал: Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО >>
Президент Турции также назвал неправильным отношение руководителей стран Запада к Владимиру Путину. По словам Эрдогана, эту точку зрения он озвучивал лидерам ЕС на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге.
"С кем бы я ни говорил в Праге, все выступают против него. Я сказал, что это неправильно. Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, он (Путин) будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным... Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете "да" таким нападкам? Это невозможно", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.
Он добавил, что Путин не является тем политиком, который "будет делать шаг назад при давлении на него".
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