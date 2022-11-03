https://crimea.ria.ru/20221103/saldo-nazval-teraktom-udar-vsu-po-administratsii-goloy-pristani---1125227208.html

Сальдо назвал терактом удар ВСУ по администрации Голой Пристани

Сальдо назвал терактом удар ВСУ по администрации Голой Пристани - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Сальдо назвал терактом удар ВСУ по администрации Голой Пристани

Ракетный удар украинских военных по зданию администрации города Голая Пристань Херсонской области является терактом, цель которого – сорвать эвакуацию мирных... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T15:33

2022-11-03T15:33

2022-11-03T15:33

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

военное положение в новых регионах россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124384287_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_d1528bd002ed99b901645d39672e7b8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Ракетный удар украинских военных по зданию администрации города Голая Пристань Херсонской области является терактом, цель которого – сорвать эвакуацию мирных граждан, заявил врио главы администрации региона Владимир Сальдо.В ночь на четверг украинские военные обстреляли администрацию города Голая Пристань Херсонской области, пострадавших нет, но здание полностью разрушено."Это проявление осознанного терроризма со стороны киевского режима, попытка парализовать эвакуацию мирного населения из опасных мест", - написал Сальдо в своем Telegram-канале."То есть украинские террористы сознательно пытались убить гражданских специалистов, которые помогали эвакуироваться мирным жителям Голопристанского муниципального округа. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал", - заявил врио главы региона.Сальдо выразил уверенность, что срыв эвакуации нужен киевскому режиму, чтобы сделать из жителей Херсонской области заложников, обстреливая их и создавая таким образом сложности российским военным, как это было в Мариуполе."Мы не позволим этого сделать. Выражаю полнейшую поддержку всем сотрудникам администрации Голой Пристани, их родственникам, которые рискуют своими жизнями, выполняя свой гражданский и служебный долг. Администрация Херсонской области и местные администрации сделают все, чтобы защитить мирных жителей. Эвакуация из опасных районов будет продолжена, всех жителей, чьи жизни киевский режим подвергает опасности, мы вывезем в безопасные места", - подытожил он.

https://crimea.ria.ru/20221103/vsu-obstrelyali-administratsiyu-goloy-pristani-v-khersonskoy-oblasti-1125221771.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), военное положение в новых регионах россии