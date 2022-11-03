https://crimea.ria.ru/20221103/mestami-dozhdi-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1125212962.html

Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на четверг

Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на четверг

В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Небо затянет облаками, местами пройдет небольшой дождь, сообщает... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T00:01

2022-11-03T00:01

2022-11-03T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Небо затянет облаками, местами пройдет небольшой дождь, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +12...14.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью западный, утром, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +14…16.В Ялте и Алуште временами дождь, ночью до +10…12 градусов, днем до +16. В Евпатории ночью на градус прохладнее, без осадков.В Судаке, Феодосии, Керчи тоже не ожидается дождей, ночная температура воздуха 9…11 градусов тепла, днем +17.В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество