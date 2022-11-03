https://crimea.ria.ru/20221103/mestami-dozhdi-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1125212962.html
Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на четверг
Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Небо затянет облаками, местами пройдет небольшой дождь, сообщает... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T00:01
2022-11-03T00:01
2022-11-03T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Небо затянет облаками, местами пройдет небольшой дождь, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +12...14.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью западный, утром, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +14…16.В Ялте и Алуште временами дождь, ночью до +10…12 градусов, днем до +16. В Евпатории ночью на градус прохладнее, без осадков.В Судаке, Феодосии, Керчи тоже не ожидается дождей, ночная температура воздуха 9…11 градусов тепла, днем +17.В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, общество
Местами дожди: прогноз погоды для Крыма на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг, 3 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Небо затянет облаками, местами пройдет небольшой дождь, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, на побережье до +12, днем +11…16, в горах +5…10", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +12...14.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью западный, утром, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +14…16.
В Ялте и Алуште временами дождь, ночью до +10…12 градусов, днем до +16. В Евпатории ночью на градус прохладнее, без осадков.
В Судаке, Феодосии, Керчи тоже не ожидается дождей, ночная температура воздуха 9…11 градусов тепла, днем +17.
В западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.