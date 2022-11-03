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Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам
Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам
МИД РФ удовлетворен подписанием Украиной гарантий неиспользования гуманитарных коридоров в Черном море в военных целях, заявил глава российского... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T14:52
2022-11-03T14:46
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. МИД РФ удовлетворен подписанием Украиной гарантий неиспользования гуманитарных коридоров в Черном море в военных целях, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин &gt;&gt;"В отношении зерновой сделки у нас вызвало удовлетворение, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Иордании.В среду Минобороны РФ заявило о том, что участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.Владимир Путин отметил, что соответствующие гарантии от Киева были получены в результате посреднических усилий турецкого руководства.
https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, в мире
Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам

Лавров: Россия удовлетворена подписанием Украиной гарантий неповторения атак в Черном море

14:52 03.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. МИД РФ удовлетворен подписанием Украиной гарантий неиспользования гуманитарных коридоров в Черном море в военных целях, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин >>
"В отношении зерновой сделки у нас вызвало удовлетворение, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Иордании.
Президент РФ В. Путин
Вчера, 17:19
Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин
В среду Минобороны РФ заявило о том, что участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.
Владимир Путин отметил, что соответствующие гарантии от Киева были получены в результате посреднических усилий турецкого руководства.
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаВ мире
 
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Заголовок открываемого материала
14:52Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам
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14:19Экспорт российских удобрений и зерна по-прежнему блокируется – Лавров
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