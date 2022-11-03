https://crimea.ria.ru/20221103/lavrov-rf-udovletvorena-garantiyami-kieva-po-morskim-zernovym-koridoram-1125226255.html

Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам

Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Лавров: РФ удовлетворена гарантиями Киева по морским зерновым коридорам

МИД РФ удовлетворен подписанием Украиной гарантий неиспользования гуманитарных коридоров в Черном море в военных целях, заявил глава российского... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T14:52

2022-11-03T14:52

2022-11-03T14:46

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. МИД РФ удовлетворен подписанием Украиной гарантий неиспользования гуманитарных коридоров в Черном море в военных целях, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин >>"В отношении зерновой сделки у нас вызвало удовлетворение, что по инициативе Турции украинское руководство подписало на бумаге гарантии неповторения попыток использования гуманитарных маршрутов в Черном море в военных целях", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Иордании.В среду Минобороны РФ заявило о том, что участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий.Владимир Путин отметил, что соответствующие гарантии от Киева были получены в результате посреднических усилий турецкого руководства.

https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html

украина

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, в мире